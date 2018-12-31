Самые стильные сестры выбирают желтый: Белла и Джиджи Хадид засветились в Нью-Йорке

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Белла и Джиджи Хадид
Белла и Джиджи Хадид / Коллаж: 24 канал

Одни из самых популярных американских моделей отправились на уикенд в Нью-Йорк. Сестры Хадид предстали перед поклонниками в стильных ярких нарядах одного цвета, однако разного стиля.

Недавно сестры опубликовали в сети фото со своей матерью, на котором они совсем маленькие. 54-летняя Йоланда Хадид также порадовала семейным снимком с девушками и их братом, однако с нынешнего Рождества.

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После этого Белла и Джиджи Хадид отправились на уикенд в Нью-Йорк. Сестры модели устроили настоящий бой образов своим выходом. Судя по выбору цветовой гаммы девушки не планировали оставаться незамеченными в Рокфеллер-центре. Для публичной прогулки Белла выбрала светлые джинсы, белый кашемировый гольф и объемную желтую эко-шубу от Colin LoCascio. Завершили образ "ангела" Victoria's Secret в стиле casual белые ugly sneakers (большие кроссовки – 24 канал) от Maison Margiela.

Белла Хадід
Белла Хадид в Нью-Йорке / Instagram / @glamouronredcarpet

Ее старшая сестра засветилась в более легком, однако не менее ярком образе. Джиджи Хадид вышла на центральные улицы Нью-Йорка в ярко-желтом спортивном костюме от Cotton Citizen. Поскольку верх наряда был слегка укороченный, стройный животик модели не могли не заметить. 23-летняя Джиджи предстала перед поклонниками без верхней одежды, однако на ней была черная теплая шапка. Дополнили спортивный образ темные кроссовки с яркими шнурками.

Джіджі Хадід
Джиджи Хадид в Нью-Йорке / Коллаж: 24 канал / Фото: Instagram / @gigixbelhdd

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Белла Хадид Джиджи Хадид Victoria's Secret
Источник: 24 канал
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