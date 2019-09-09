Самые трогательные моменты 3 выпуска "Танцы со звездами 2019" в фото
8 сентября в Украине состоялся очередной выпуск развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019". На паркет в этот раз вышли 13 пар, которые продемонстрировали эффектные постановки под украинские песни.
7 сентября из плена вернулись 35 украинцев. Событие настолько поразило всю страну, что организаторы "Танцев со звездами" перед эфиром заявили: 3 выпуск будет посвящен именно этим героям. Затем участники продемонстрировали нежные и одновременно эмоциональные номера, которые уже успели покорить зрителей и звездных судей.
Читайте также: "Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: как прошел эфир, посвященный освобожденным пленным
Кроме щемящего посвящения, выпуск проекта отличился неожиданными экспериментами в танцах. В частности, эпатажная MARUV впервые вышла на паркет шоу без латексного костюма, предпочтя горячее боди. А вот Дзидзьо решился станцевать романтический контемпорари, который поразил всех нежностью. Елена Кравец проницательный образ из старого модерна решила променять на горячую сальсу, а Виктория Булитко стала в 3 выпуске хип-хопершей. Как это было – смотрите в фотоподборке.
Владимир Остапчук и Илона Гвоздева / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Даниэль Салем и Юлия Сахневич / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Ксения Мишина и Евгений Кот / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Читайте также: "Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: кто покинул шоу
Алексей Яровенко и Елена Шоптенко / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Надежда Матвеева и Валерий Шохин / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Людмила Барбир и Дмитрий Жук / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Серега и Аделина Дели / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина / Фото: Instagram / @tanci1plus1
MARUV и Джей / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Дзидзьо и Яна Цибульская / Фото: Instagram / @tanci1plus1