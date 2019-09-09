Самые трогательные моменты 3 выпуска "Танцы со звездами 2019" в фото

8 сентября в Украине состоялся очередной выпуск развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019". На паркет в этот раз вышли 13 пар, которые продемонстрировали эффектные постановки под украинские песни.

7 сентября из плена вернулись 35 украинцев. Событие настолько поразило всю страну, что организаторы "Танцев со звездами" перед эфиром заявили: 3 выпуск будет посвящен именно этим героям. Затем участники продемонстрировали нежные и одновременно эмоциональные номера, которые уже успели покорить зрителей и звездных судей.

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Кроме щемящего посвящения, выпуск проекта отличился неожиданными экспериментами в танцах. В частности, эпатажная MARUV впервые вышла на паркет шоу без латексного костюма, предпочтя горячее боди. А вот Дзидзьо решился станцевать романтический контемпорари, который поразил всех нежностью. Елена Кравец проницательный образ из старого модерна решила променять на горячую сальсу, а Виктория Булитко стала в 3 выпуске хип-хопершей. Как это было – смотрите в фотоподборке.



Владимир Остапчук и Илона Гвоздева / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Даниэль Салем и Юлия Сахневич​ / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Ксения Мишина и Евгений Кот​ / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар​ / Фото: Instagram / @tanci1plus1

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Алексей Яровенко и Елена Шоптенко​ / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Надежда Матвеева и Валерий Шохин​ / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Людмила Барбир и Дмитрий Жук​ / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Серега и Аделина Дели​ / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Анна Ризатдинова и Александр Прохоров​ / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина​ / Фото: Instagram / @tanci1plus1



MARUV и Джей / Фото: Instagram / @tanci1plus1