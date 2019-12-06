Самые высокооплачиваемые музыканты 2019 года: рейтинг Forbes

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Самые богатые певцы / Коллаж LifeStyle 24

Самое авторитетное и известное экономическое издание суммировало годовые заработки певцов и назвало десятку тех, кто обогатился больше всего. Уже второй раз за пять лет рейтинг возглавляет 29-летняя американка Тейлор Свифт. В этой борьбе она оставила позади главного конкурента рэпера Канье Уэста.

Традиционно журнал Forbes заглядывает в кошельки знаменитостей, подсчитывая их годовые гонорары. Возглавить этот сверхпрестижный рейтинг стремится каждая мировая звезда, ведь он сильно влияет на статус и доходы в ближайшем будущем.

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Состояние красавицы Тейлор Свифт в этом году составило 185 миллионов долларов. Такой успех музыкальные эксперты обосновывают подписью контракта с новым звукозаписывающим лейбом, рекламными съемками и насыщенным гастрольным туром.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Taylor Swift (@taylorswift)

На второй позиции закрепился американский продюсер и рэп-исполнитель Канье Уэст. Ему удалось получить для годового семейного бюджета 150 миллионов долларов. Эту немалую сумму он получил при содействии бренда Adidas. 2019 года продажа его кроссовок Yeezy в коллаборации с немецкой компанией стремительно взмыла вверх. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kanye West (@kanyewestt_official)

Бронза этого списка досталась 28-летнему музыканту из Великобритании Эду Ширану. Благодаря гастрольным турам по крупнейшим площадкам мира он заработал 110 миллионов долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ed Sheeran (@teddysphotos)

Четвертую позицию удалось завоевать американской рок-группе "Eagles", которая начала свою успешную карьеру еще в 1971 году. Они являются третьим по популярности коллективом за всю историю музыки после британцев The Beatles и Led Zeppelin. На четырех ребята поделили 100 миллионов долларов.


Группа "Eagles" в концертном туре / Instagram / @thebandeagles

Пятую строчку в рейтинге Forbes занял 72-летний обладатель пяти Грэмми Элтон Джон. Он стал самым опытным музыкантом среди этого списка и благодаря своей плодотворной работе в индустрии музыки заработал 84 миллиона долларов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elton John (@eltonjohn)

6. Jay-Z – 81 ммиллион долларов 

7. Бейонсе – 81 ммиллион долларов

8. Drake – 75 миллионов долларов

9. Diddy – 70 миллионов долларов

10. Metallica – 68,5 миллиона долларов

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Награды Бейонсе Канье Вест Элтон Джон Музыка
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