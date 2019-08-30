Самые жаркие обложки журналов, которые появились летом: фото 18+

У многих людей лето ассоциируется с отдыхом на пляже и зажигательными вечеринками. Поэтому и обложки всех глянцев выделяются соблазнительными фотографиями моделей в купальниках или без. В последние дни лета журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, какие самые горячие обложки покоряли мир.

Vogue

Пожалуй, одним из самых рейтинговых глянцев мира является знаменитый Vogue, который можно найти почти в каждой стране. Миллионы людей следят за изданием и ожидают новые выпуски. Особое внимание, конечно же, привлекают летние номера, в которых снимаются известные модели мира.

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Так, для августовского выпуска Vogue, вышедшего в Греции, на съемку согласилась зажигательная бразильянка Алессандра Амбросио. Бывший "ангел" Victoria's Secret появилась перед читателями в очень соблазнительном образе. Модель полностью обнажилась, прикрыв тело пиджаком oversize. Кроме этого, 38-летняя Алессандра Амбросио появилась с кардинально другим имиджем: манекенщица надела парик с короткими волосами, что придало еще большей сексуальности ее виду.



Алессандра Амбросио / Instagram / @alessandraambrosio



Алессандра Амбросио / Instagram / @alessandraambrosio

Не менее горячей была и обложка испанского Vogue, которую украсила роскошная Ирина Шейк. Модель приняла участие в сексуальной фотосессии со своей коллегой Адрианой Лимой, а на первой странице журнала появилась в жарком виде.

Ирина Шейк позировала в темном бельевом комплекте и удлиненном пиджаке. На летнем выпуске журнала символически виднелась пальма. А вот в другом варианте обложки Ирина Шейк красовалась в сексуальном белье и портупее, позируя в салоне элитной машины. Оба снимка покорили сеть соблазнительностью.



Ирина Шейк / Instagram / @irinasharmy



Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk

Знаменитая бизнесвумен Ким Кардашян тоже приняла предложение от Vogue. Она украсила июльский выпуск японского глянца, примерив футуристические и откровенные образы. На обложке Ким Кардашян появилась в черном платье с разрезами и подтяжками на талии, что выглядело очень соблазнительно.

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Ким Кардашян / Instagram / @luigiandiango

Еще одной звездой, которая охотно позировала для Vogue, была знаменитая дизайнер и экс-певица Виктория Бекхэм. Для нее авторы немецкого издания подобрали более сдержанный образ, который все же не лишили пикантности. Перед читателями она предстала топлесс, прикрыв грудь объемным пиджаком. Уже в интервью Виктория Бекхэм объяснила, что согласилась на съемку, потому что больше не хочет себя менять.

Мне 45 лет и я очень счастлива быть той женщиной, которой сегодня являюсь. Я не пытаюсь изменить себя, а хочу просто быть лучшей версией себя,

– призналась Виктория Бекхэм.



Виктория Бекхем / Instagram / @victoriabeckham

Elle

Журнал Elle может похвастаться не меньшей популярностью в мире. С глянцем уже успели поработать одни из самых перспективных моделей и актрис, а многие звезды мечтали украсить его летние обложки. Однако престижные предложения поступили единицам.

Так, главной героиней выпуска стала актриса и модель Летиция Каста. Она полностью разделась в фотосессии, позируя на скале. Другую фотографию фотограф Блэр Гетц Мезибо решил сделать в море: Летиция Каста надела черное полупрозрачное платье, сквозь которое можно было увидеть ее обнаженную грудь.

Время – мой друг. Я считаю, что стареть – это замечательно. Я давно ждала, когда мне исполнится 40 лет. И теперь жизнь стала еще интереснее,

– рассказала откровенно Летиция Каста.



Летиция Каста / Instagram / @ellefr



Летиция Каста / Instagram / @ellefr

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В Украине глянец, как и в американской версии, украсила Майли Сайрус. Артистка позировала в эффектном наряде, который напоминал раковину. А вот в США певица появилась на обложке глянца топлесс, в золотистой накидке и трусах с завышенной талией.

Майли Сайрус / Instagram / @elleusa



Майли Сайрус / Instagram / @elleusa

Еще одна съемка сумела быстро покорить сеть. Главной звездой была роскошная Белла Хадид. На обложке Elle она предстала в довольно сдержанном образе – в платье и шляпе. Но вот уже на страницах журнала похвасталась роскошной фигурой в пикантных образах.



Белла Хадид на обложке французского​ Elle / Instagram / @ellefr



Роскошная Белла Хадид / Instagram / @ellefr

Madame Figaro

В течение лета Моника Беллуччи не прекращала удивлять своих поклонников. Она несколько раз становилась главной героиней журналов, появляясь на обложках в пикантных образах.

Пожалуй, самой сексуальной была ее съемка для французского Madame Figaro. Там волшебная Моника Беллуччи примерила черное боди с рубашкой, которые выглядели потрясающе на стройной фигуре звезды.



54-летняя Моника Беллуччи украсила обложку глянца / Madame Figaro

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XXL

Кроме двух топовых журналов, в Украине немалую популярность имеет мужской глянец XXL. Летние номера издания украсили Дмитрий Комаров, Анастасия Кумейко и Иванна Онуфрийчук, а также группа "Время и Стекло". Несмотря на такой звездный состав особое внимание привлекла съемка экс-солистки группы "ВИА Гры" Миши Романовой. Перед зрителями она предстала в сексуальном образе в стиле Мэрилин Монро, который потряс откровенностью.

Сегодня я и есть та самая героиня, которая сказала себе: «Прощайте, комплексы!.." Эта фотосессия о расставании со страхами,

– рассказала Миша Романова.



Миша Романова на обложке журнала для мужчин / XXL

Women's Health

Одной из самых жарких обложек летом была и съемка с участием Джулианн Гаф, которая появилась в Women's Health. Звезда обнажилась перед зрителями и откровенно рассказала о своей бисексуальности.



Джулианн Гаф снялась голой​ / Women's Health

Такие разные на вид, но такие соблазнительные и привлекательные: обложки лета покорили читателей. Каждый выпуск привлекал внимание звездным составом и оригинальными решениями фотографов. И хотя многие осуждают такую откровенность моделей, с уверенностью можно сказать: они преподносят красоту женщин на другой уровень, а звезды показывают всем, что прекрасны в любом возрасте и формах.