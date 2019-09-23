Самый большой спойлер в истории: фанаты "Игры престолов" возмутились во время церемонии Эмми

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Арья Старк
Арья Старк / HBO

Фанаты популярного фэнтезийного сериала "Игра престолов" не на шутку разозлились на организаторов ежегодной церемонии вручения Эмми. Во время объявления одной из номинаций на главном экране промелькнула одна из ключевых сцен ленты.

Внимание, дальше спойлеры!

С момента завершения финального сезона "Игры престолов" прошло более трех месяцев. Следовательно, многие поклонники уже смогли оценить последние эпизоды сериала, однако есть и такие, кто пока не посмотрели финал сериала.

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Поэтому их изрядно возмутила одна из ключевых сцен сериала, которая мелькнула на экране церемонии Эмми в Microsoft Theater, где Арья Старк убила Короля Ночи. В социальной сети Twitter фанаты начали создавать сообщения, где обвиняют организаторов Эмми в отсутствии этики к зрителям.

"Кто-то где-то медленно смотрел "Игру престолов". И этот кто-то только что получил самый большой спойлер в своей жизни благодаря Эмми", "Вау, Эмми, это был очень большой спойлер "Игры престолов". И не важно, что прошли месяцы. С этим вы перегнули", "Я разными способами пытался избежать спойлеров в финале сериала, как тут это сделала церемония Эмми", – эти и много других сообщений оставляют поклонники в сети.

 

 

Стоит добавить, что церемония вручения премий "Эмми" состоялась в ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе. Больше всего статуэток получили два проекта американского телеканала HBO – "Игра престолов" (12 статуэток) и сериал "Чернобыль" (10 статуэток). Главный список наград читайте на сайте LifeStyle 24 здесь, а весь перечень – на официальном сайте Эмми.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино Эмми Игра престолов
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