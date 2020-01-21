Самый дорогой образ красной дорожки SAG Awards 2020: кто выбрал украшения за 9 миллионов

На днях в Лос-Анджелесе состоялась 26-я премия Гильдии киноактеров США. Голливудские знаменитости продемонстрировали немало роскошных образов и отличились изысканным стилем. Однако во время вспышек камер больше всего сияла 50-летняя американская актриса Дженнифер Лопес, которая для престижной кинопремии выбрала украшения стоимостью 9 миллионов долларов.

На церемонии награждения SAG Awards появились успешные создатели современной киноиндустрии. Однако сезон почетных кинонаград не только прекрасная возможность обогатить личную коллекцию очередной знаковой статуэткой, но и возможность продемонстрировать эффектный образ на красной дорожке.

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Так, для светского вечера звезды выбрали наряды от самых престижных мировых модельеров, которые выгодно подчеркнули их стройные фигуры и в очередной раз подтвердили изысканный стиль. Однако едва ли не самым обсуждаемым образом красной дорожки стал выход голливудской актрисы Дженнифер Лопес. Судя по всему, после модного фиаско на Золотом глобусе икона стиля осторожнее относится к фэшн-экспериментам и делает ставки на признанную бесспорную классику.



Дженнифер Лопес на красной дорожке премии SAG Awards 2020 / Instagram | @jlo

Она выбрала соблазнительное черное атласное одеяние Georges Hobeika с обнаженными плечами и длинным шлейфом с бантом. Однако главный акцент ее образа был на драгоценностях, которыми актриса щедро засыпала свое тело.

Суммарная стоимость роскошных сережек, массивного ожерелья, браслетов и несколько колец составляет 9 миллионов долларов. Несмотря на то, что Джей Ло так и не удалось завоевать статуэтку и титул "Лучшая актриса второго плана", она смогла получить первенство в модном поединке своим эффектным образом.

​Дженнифер Лопес на красной дорожке премии SAG Awards 2020 / Instagram | @jlo