Самый красивый мужчина мира примерил новогодние образы для фотосета: уютные снимки

Американский актер и звезда фэнтезийных лент "Аквамен" и "Игра престолов" Джейсон Момоа может быть не только грубым, но и очень нежным и забавным. Несмотря на крупное телосложение и бороду с длинными волосами, он прекрасно гармонировал с праздничным декорированием.

Новые снимки появились в издании Short List, которое пригласило для фотосессии и откровенного интервью 39-летнего киноактера. Автором фотографий стал Peter Yang. Джейсон примерил несколько стильных домашних образов, позируя на фоне рождественской фотозоны с гитарой, живой елкой и вышивальными принадлежностями.

Читайте также: Какие звезды стали самыми красивыми в 2018 году



Джейсон Момоа для Short List / Short List



Джейсон Момоа для Short List / Short List

В разговоре с журналистом Джейсон Момоа рассказал о собственной карьере и неожиданных режиссерских амбициях. В его творческом багаже уже есть два авторских фильма, и сейчас он работает над новым под названием "Последняя охота".

Я хочу, чтобы люди видели меня веселым и романтичным, а не большой коробкой. Я могу делать красивые вещи. Я обычно не делаю "глупые" вещи. Меня часто нанимают на роль такого парня – варвара, зверя. После "Игры престолов" никто не думает, что я подхожу для романтической комедии,

– прокомментировал свой рождественский образ актер кино.



Джейсон Момоа для Short List / Short List



Джейсон Момоа для Short List / Short List



Джейсон Момоа для Short List / Short List

Кто такой Джейсон Момоа? Американский киноактер и модель за свою творческую карьеру имеет немалые достижения. Большую славу он получил после съемок в популярном сериале "Игра престолов" в роли Кхала Дрого. Впоследствии его стали приглашать для участия в супергеройский лентах – "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Лига справедливости", "Аквамен" и в других.



