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Самый красивый мужчина планеты Богдан Юсипчук показал свою избранницу

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Богдан Юсипчук / Instagram /@iusypchuk_bogdan

Популярный украинский актер, участник проекта "Танцы со звездами", самый красивый мужчина планеты по версии конкурса Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук уже не одинок. Сердце красавца долгое время было свободно, однако сейчас у Богдана есть избранница.

Еще несколько месяцев назад мужчина рассказывал, что у него девушки, но тогда красавца не раз видели в компании одной девушки. Любимую Богдана зовут Елена, живет девушка в Одессе. О ней рассказала ведущая ТСН Соломия Витвицкая в своем канале в телеграмме.

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Соломия поделилась видео с презентации нового сезона "Мир наизнанку", которая состоялась во вторник, 21 января. Туда Богдан Юсипчук пришел с Леной.

Часто вижу пару вместе на различных презентациях, хоть эта очаровательная блондинка живет в Одессе. Любовь же побеждает все расстояния, поэтому, в видео Богдан намекает, что вскоре можно ожидать признания. Знаю, что ремонт в Киеве в желанной квартире этого красавца еще продолжается, но ждем хороших романтических новостей,
– написала Соломия в публикации.

Отметим, Соломия Витвицкая создала свой телеграмм-канал "Особенное с Соломией", где рассказывает об интересных и эксклюзивных подробностях украинской звездной и культурной жизни.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Звездные романы
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