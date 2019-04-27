Самый сексуальный мужчина планеты Идрис Эльба женился на 29-летней модели: первые фото свадьбы

46-летний Идрис Эльба связал себя узлами брака с 29-летней канадской моделью Сабриной Даур. Празднование состоялось в роскошном отеле в Марракеше. Первые фото со свадьбы знаменитостей уже взрывают сеть.

Знаменитый британский актер, которого в ноябре 2018 года признали самым сексуальным мужчиной планеты, в третий раз женился. Его избранницей стала на 17 лет моложе его победительница конкурса красоты "Мисс Ванкувер 2014" Сабрина Даур.

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Как сообщает британское издание Vogue, празднование радостного события произошло в одном из лучших отелей в Марракеше, что в Марокко. Идрис Эльба ждал под венцом свою избранницу в костюме от Ozwald Boateng, а красавица-невеста спешила к нему в платье от Vera Wang. Как отмечается в источнике, позже Сабрина переоделась в платье от того же бренда, однако оно было другим по стилю, а именно – расшитое жемчугом и кружевом с большим вырезом на спине.

На трехдневное празднование были приглашены многие гости, знаменитости, а также журналисты британского Vogue, поэтому уже в июле 2019 года они расскажут об эксклюзивных деталях со свадьбы Идриса Эльбы и Сабрины Даур.



Невеста Идриса Эльба Сабрина Даур​ / Instagram / @britishvogue



Идрис Эльба женился на 30-летней модели / Instagram / @britishvogue



Идрис Эльба женился на Сарбине Даур / Instagram / @britishvogue

Что известно об отношениях Идриса Эльбы и Сабрины Даур?

Звездная пара познакомилась в 2017 году. К тому времени Идрис Эльба был уже второй раз разведенным мужчиной. Его первый брак с Ханной Норгард длился с 1999 по 2003 год и они вместе воспитывают 17-летнюю дочь Исан. Второй раз актер женился в 2016 году с Сони Николь Хамлин, однако уже через 4 месяца пара рассталась. Актер также воспитывает 5-летнего сына от бывшей девушки Наяни Гарт, который родился не в браке. Об их помолвке стало известно в феврале 2018 года.