Меган Маркл стала мамой: счастливый принц Гарри впервые прокомментировал рождение сына
Принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями! Их сын родился утром 6 мая. Счастливый отец не сдержал эмоции от радости и дал первый комментарий после родов его жены.
Видеообращение принца Гарри опубликовано на официальной странице Букингемского дворца в Twitter.
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На ролике внук британской королевы и новоиспеченный отец выглядит очень счастливым! Муж Меган Маркл сообщил о том, что у них родился сын.
Добавим, что принц Гарри был вместе с женой во время родов.
"Это самый удивительный опыт, который у меня когда-либо был в жизни! Как любая женщина рожает – это вне понимания", – добавил он.
Смотрите первый комментарий принца Гарри после рождения сына:
Добавим, что первое сообщение о рождении ребенка было опубликовано на официальной странице герцогов Сассекских в Instagram.
"Это мальчик", – коротко, но содержательно говорится в публикации.