Сандра Буллок будет очищать карму за тяжкое преступление в новом фильме от Netflix

55-летняя обладательница Оскара Сандра Буллок после успеха фильма "Птичий короб" от Netflix решила принять участие в их новом проекте. На этот раз голливудская звезда сыграет преступницу.

О съемках новой драмы от Netflix с участием Сандры Буллок сообщает издание Variety.

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Сейчас голливудская актриса работает над проектом, который расскажет о ее студенческих годах и времени, когда ее не знали миллионы фанатов. Однако, несмотря на это, она согласилась на главную роль в новой кинокартине от стриминговои компании Netflix.

В источнике говорится, что пока будущая премьера не получила официального названия, однако съемочная команда пополнилась режиссером. Им выступит Нора Финшелдт.

По сюжету нового фильма, Рут Слейтер вышла из тюрьмы после того, как отбыла наказание за тяжкое преступление. И, несмотря на то, что она пытается стать частью нормального общества, оно ее никак не хочет принимать. Рут думает, что дело в ее прошлом, поэтому принимает решение искупить свою вину, помогая своей младшей сестре.



Сандра Буллок / Instagram / @sandrabullockco