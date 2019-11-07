Сандра Буллок и Эллен Дедженерес подали в суд на рекламодателей: детали скандала

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Сандра Буллок и Эллен Дедженерес
Сандра Буллок и Эллен Дедженерес / Коллаж LifeStyle 24

Американские актрисы подали иск в высший суд Лос-Анджелеса за фальшивую рекламу и несанкционированное использование своих имен.

В эпоху цифровых технологий кража имен знаменитостей без их одобрения стала настоящей проблемой для Голливуда. Неофициальная борьба Сандры Буллок и Эллен Дедженерес с интернет-компаниями продолжалась в течение двух лет. Эти веб-ресурсы торгуют косметическими средствами. Актрисы точно не знают, кто стоит за мошенничеством, ведь сайты могут исчезать в течение ночи и менять друг друга.

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В рекламе, которая была представлена доказательством к судебному иску, сфабриковано интервью Сандры Буллок.

Сандра призналась, что пластические хирурги разозлились на нее, заметив значительное уменьшение количества пациентов,
– говорилось в рекламном сообщении.

40 косметических товаров, которые продаются на сайте презентуются как ежедневные средства ухода Сандры Буллок. Сама же звезда никогда о них не слышала и не использовала тем более.


Американская актриса Сандра Буллок / Instagram / @ sandrabullockco

Такие фальшивые рекомендации от знаменитостей делают продукцию привлекательной для потребителей и стимулируют покупки. Фальшивые интернет-рекламы могут угрожать репутации звезд и ограничивать возможность заключать законные сделки.

Проблема использования имени звезд в рекламных компаниях приобрела значительные обороты, когда рекламодатели начали платить знаменитостям огромные суммы за съемки в телевизионных рекламных роликах. Сегодня эти соглашения стоят десятки миллионов долларов – порой больше, чем работа за фильм. Например, Джулия Робертс в 2010 году подписала пятилетний контракт с косметикой Lancôme, который оценивался в 50 миллионов долларов.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Скандал Реклама Голливуд
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