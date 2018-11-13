Сандра Буллок посетила премьеру фильма со своим участием в интересном платье: фото

Премьерный показ кинокартины с участием Сандры Буллок "Птичий короб" (Bird box) состоялся на фестивале AFI. 54-летняя актриса посетила мероприятие вместе со съемочной группой. Для выхода на дорожку выбрала изысканное платье и интересный аксессуар.

Новый фильм, в котором Сандра Буллок сыграет главную роль, должен быть очень интересным. В сюжете кинокартины Сандра играет мать-одиночку двоих детей, которой придется пережить страшное испытание – бежать из своего дома, преодолеть двадцать миль по реке с закрытыми глазами в ненадежной лодке.

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На премьеру звезда пришла в черном платье с оголенными плечами от Vivienne Westwood. Контраста классическом темном цвета добавляют оранжевая и золотая вертикальные ленты по всей длине. Пояс платья актриса решила украсить особым аксессуаром – значок в виде скрещенных флагов США и штата Калифорния, на котором изображен медведь. Обула Сандра черные босоножки, а из аксессуаров выбрала оригинальные серьги.



Сандра Буллок на премьере фильма "Птичий короб" (Bird box) / Getty Images