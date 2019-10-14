Санта Димопулос показала подборку полезных книг о воспитании детей

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Санта Димопулос
Санта Димопулос / Instagram / @santadimopulos

Бывшая солистка группы "ВИАгра" Санта Димопулос, которая стала мамой во второй раз 14 сентября в одном из роддомов в Монако, опубликовала свою подборку полезных книг, в которых идет речь о воспитании детей.

Санта Димопулос стала мамой девочки Софии, которую она родила от мужа Игоря Кучеренко. В течение своей беременности, а также после родов она активно ведет свой блог в социальной сети инстаграм.

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Звезда открыто общается с поклонниками на темы, связанные с материнством, а также публикует материалы со своими советами. В одном из них Санта заговорила об интересных книгах, касающихся воспитания детей, которые она прочитала.

Книги о воспитании детей: подборка Санты Димопулос

– Людмила Петрановская "Тайная опора"

"Как по мне, эту книгу должны давать всем родителям еще в роддоме. Автор категорически не соглашается с идеями известного американского педиатра Бенджамина Спока, который советует кормить по расписанию, не брать лишний раз на руки, если не хочется – можно не кормить грудью и тому подобное. Что стоит еще знать о Б. Споке? От него отказались двое его сыновей", – добавила в подписи звездная мама.

– Уильям и Марта Сирс "В ожидании малыша"

"Это подробный справочник по беременности с питанием, упражнениями, подробным описанием каждого месяца и недели развития ребенка. Помню, еще когда была беременной Дени, покупала именно эту книгу", – вспомнила Санта.

– Евгений Комаровский "Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников"

"Педиатрию уже сложно представить без известного доктора Комаровского. Простыми словами и с юмором о самом важном", – добавила Бородина.

– Юлия Гиппенрейтер "Общаться с ребенком. Как?"

"О ней я узнала от психолога, к которому пришла на прием с Дени. Как раз начинали возникать трудности в нашем общении. И сейчас я с удовольствием перечитала эту книгу. В свое время она помогла мне посмотреть на ребенка по-другому, стать более внимательной к нему, понять его, и мне сын ответил тем же", – отметила артистка.

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Литература Книги Звездные дети Звездные мамы
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