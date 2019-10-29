Санта Димопулос призналась, присутствовал ли ее муж на родах

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Игорь Кучеренко и Санта Димопулос
Игорь Кучеренко и Санта Димопулос / Instagram / @santadimopulos

Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос, которая родила дочь 14 сентября 2019 года от любимого Игоря Кучеренко, заговорила про партнерские роды.

На своей странице в инстаграме Санта Димопулос рассказала, что ее любимый захотел присутствовать на родах. Звездная мама отметила, что мужчина должен сам осознанно хотеть и говорить о желании присутствовать на родах.

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Так, по мнению певицы, не совсем правильно давить на партнера, просить, или же шантажировать, чтобы он согласился на партнерские роды.

Также Санта добавила, что в партнерских родах отец будущего ребенка должен не мешать, а помогать: "Общаться вместо вас с внешним миром (персоналом, врачом), делать массаж, ставить музыку, держать вас за руку, гладить, или просто быть рядом".

Мой муж был готов и присутствовать при рождении всех своих детей (троих до Софии). Для меня это было очень важно, потому что присутствие на родах будущего отца превращает действо с чисто медицинской процедуры в "рождение семьи", наполненное высоким смыслом,
– отметила Димопулос.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные дети Беременность и роды Звездные мамы
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