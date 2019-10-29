Санта Димопулос призналась, присутствовал ли ее муж на родах
Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос, которая родила дочь 14 сентября 2019 года от любимого Игоря Кучеренко, заговорила про партнерские роды.
На своей странице в инстаграме Санта Димопулос рассказала, что ее любимый захотел присутствовать на родах. Звездная мама отметила, что мужчина должен сам осознанно хотеть и говорить о желании присутствовать на родах.
Читайте также: Партнерские роды: стоит ли пускать мужчин в роддом
Так, по мнению певицы, не совсем правильно давить на партнера, просить, или же шантажировать, чтобы он согласился на партнерские роды.
Также Санта добавила, что в партнерских родах отец будущего ребенка должен не мешать, а помогать: "Общаться вместо вас с внешним миром (персоналом, врачом), делать массаж, ставить музыку, держать вас за руку, гладить, или просто быть рядом".
Мой муж был готов и присутствовать при рождении всех своих детей (троих до Софии). Для меня это было очень важно, потому что присутствие на родах будущего отца превращает действо с чисто медицинской процедуры в "рождение семьи", наполненное высоким смыслом,
– отметила Димопулос.
Читайте также: Абсолютное счастье, – Санта Димопулос прокомментировала рождение дочери
Выбор редакции
-
10 атмосферных мультфильмов, которые стоит посмотреть на Хэллоуин: яркая подборкасегодня , 13:35
-
Украина – это больше, чем борщ и сало, – Оля Фреймут рассказала о создании книги "Свадьба"сегодня , 11:30
-
Дипломаты Японии прокомментировали наряды Елены Зеленской на интронизации императора28 октября , 21:33