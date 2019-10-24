Санта Димопулос прокомментировала 18-летнюю разницу в возрасте с мужем

Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос родила дочь 14 сентября 2019 года от любимого мужа Игоря Кучеренко, за которого вышла замуж в 2015 году. Звездная мама прокомментировала их разницу в возрасте, отвечая на вопрос поклонников.

Санта Димопулос является одной из звезд, которые превращают страницы в социальных сетях в интерактивный блог. Певица открыто делится со своими фанатами подробностями, как проходила ее беременность, рождение ребенка и материнство. Также знаменитость не скрывает свои "лайфхаки" и рассказывает их поклонникам. А для лучшей коммуникации артистка часто открывает рубрику "Вопрос-ответ" у себя в инстаграме.

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Да, на днях поклонники Санты имели возможность задать ей вопросы. Редакция LifeStyle 24 собрала самые интересные ответы Димопулос.

Подписчики: Возможно ли будущее с мужчиной, с которым есть большая разница в возрасте?

Санта Димопулос: Возможно все! Другой вопрос, подходит ли это вам. У нас с мужем разница 18 лет, мы уже 7 лет вместе и это самые счастливые времена в моей жизни. Поймите, каждому свое.

П: Знаете ли вы "лекарства", чтобы не чувствовать себя беспокойной после рождения ребенка?

СД: Я не знаю причины вашего самочувствия. Чаще всего – это банальная усталость. Спите днем, когда ребенок спит, не стесняйтесь просить помощи у партнера, родственников и близких. Медитируйте, дышите и работайте со своими мыслями. Ведь ребенок – это счастье и будьте благодарны за такой подарок.

П: У вас есть няня? Как не ошибиться с выбором?

СД: У меня пока нет няни и я с содроганием думаю, как доверю самое важное чужому человеку. Понимаю, что время заняться спортом, работой и своей жизнью. Однако пока не готова.

П: Не рассматриваете на роль няни для дочери свою маму?

СД: Ни в коем случае. Я свою маму люблю и берегу. Ей 70 лет, а это нагрузка. Нервы и все остальное. Также мне нужен человек с медицинским образованием, который будет делать все, что я говорю без лишних возражений и самодеятельности.

П: Как прекратить переедать?

СД: Надо понять, почему вы переедаете. Или заедаете какие-то проблемы, или вам нужно сбалансировать питание, чтобы не чувствовать себя голодной. Возможно, первое и второе.

П: Как вы справлялись на последних неделях беременности с дискомфортом в теле?

СД: Наибольшую часть времени я отдыхала: читала, смотрела фильмы и гуляла с мужем.

Димопулос отвечает на вопросы поклонников / Фото с инстаграма / Instagram / @santadimopulos

Что известно о личной жизни Санты Димопулос?

Первую известность Санта Димопулос получила после участия в вокальном проекте "Фабрика звезд". После этого артистка активно покоряла шоу-бизнес в составе популярной группы "ВИА Гра".

Однако не вокальная карьера принесла ей большую славу, а скандальные отношения с телеведущим Андреем Джеджулой. Пара познакомилась в 2006 году на дне рождения общего друга. Санта Димопулос и Андрей Джеджула жили в гражданском браке и воспитывали общего сына Даниэля. После объявления о разрыве отношений в 2010 году ребенок остался жить со своей звездной мамой.

Через 2 года Санта Димопулос вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко. Однако впоследствии модель заявила, что их брак был фейком. Уже в 2015 году Санта Димопулос пошла под венец с совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко. Именно он является отцом ее второго ребенка – дочери Софии. Мужчина также воспитывает еще троих детей от предыдущих отношений.