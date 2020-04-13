Санта Димопулос рассказала ошибки женщин при уходе за собой и похвасталась сексуальным образом
Экс-солистка известной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос рассказала о самых распространенных ошибках, которые допускают женщины при уходе за собой. Также она поделилась фотографией, на которой появилась в соблазнительном образе.
На карантине у всех появилось больше времени, которое можно посвятить себе. Женщины, никуда не спеша, наслаждаются бьюти-процедурами. Однако очень важно делать все правильно, чтобы не навредить своей красоте. Звездная мама Санта Димопулос на личной странице в инстаграме опубилкувала подборку самых распространенных ошибок.
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Санта поделилась хорошим снимком, где изображена в сексуальном образе. Она одета в шерстяную кофту серого цвета с глубоким вырезом. Из-под этого наряда виден бюстгальтер, который подчеркивает обольстительное декольте. Среди аксессуаров Димопулос выбрала золотые серьги-кольца. Волосы собрала в прическу с легкими локонами и украсила платком с леопардовым принтом. Завершила образ насыщенным макияжем с черными стрелками на веках.
Самые распространенные ошибки при уходе за собой, которые выделила Санта Димопулос:
- Покупать все новинки косметики для ухода.
Для того, чтобы кожа имела здоровый вид, необходимо обратиться к специалисту, который сможет подобрать правильный уход. Тем самым вы сможете сэкономить деньги и не покупать ненужные средства.
- Распаривать кожу перед скрабированием.
Таким образом вы можете еще больше навредить коже, ведь скрабы предусматривают удаление мертвого слоя.
- Использовать только натуральные средства.
Натуральные компоненты могут вызвать аллергию и не являются эффективными в уходе. "Натуральность" косметических брендов – это маркетинг, который обеспечивает продажу товаров.
- Умываться льдом.
При таком методе ухода возникает большая вероятность повреждения кожи. Лед может повредить капиллярам лица и спровоцировать покраснение. Большую пользу принесет обычное контрастное умывание.
- Использовать продукты не по назначению.
Не стоит применять разнообразные средства, не предназначенные для ухода в его целях. Экономия денег в таком случае может привести к нежелательному результату.
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