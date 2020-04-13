24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Санта Димопулос рассказала ошибки женщин при уходе за собой и похвасталась сексуальным образом

- Читати новину українською
Санта Димопулос / Instagram / @santadimopulos

Экс-солистка известной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос рассказала о самых распространенных ошибках, которые допускают женщины при уходе за собой. Также она поделилась фотографией, на которой появилась в соблазнительном образе.

На карантине у всех появилось больше времени, которое можно посвятить себе. Женщины, никуда не спеша, наслаждаются бьюти-процедурами. Однако очень важно делать все правильно, чтобы не навредить своей красоте. Звездная мама Санта Димопулос на личной странице в инстаграме опубилкувала подборку самых распространенных ошибок.

Читайте также: Урок повседневного макияжа от Ким Кардашян: видео

Санта поделилась хорошим снимком, где изображена в сексуальном образе. Она одета в шерстяную кофту серого цвета с глубоким вырезом. Из-под этого наряда виден бюстгальтер, который подчеркивает обольстительное декольте. Среди аксессуаров Димопулос выбрала золотые серьги-кольца. Волосы собрала в прическу с легкими локонами и украсила платком с леопардовым принтом. Завершила образ насыщенным макияжем с черными стрелками на веках.

Самые распространенные ошибки при уходе за собой, которые выделила Санта Димопулос:

  • Покупать все новинки косметики для ухода.
    Для того, чтобы кожа имела здоровый вид, необходимо обратиться к специалисту, который сможет подобрать правильный уход. Тем самым вы сможете сэкономить деньги и не покупать ненужные средства.
  • Распаривать кожу перед скрабированием.
    Таким образом вы можете еще больше навредить коже, ведь скрабы предусматривают удаление мертвого слоя.
  • Использовать только натуральные средства.
    Натуральные компоненты могут вызвать аллергию и не являются эффективными в уходе. "Натуральность" косметических брендов – это маркетинг, который обеспечивает продажу товаров.
  • Умываться льдом.
    При таком методе ухода возникает большая вероятность повреждения кожи. Лед может повредить капиллярам лица и спровоцировать покраснение. Большую пользу принесет обычное контрастное умывание.
  • Использовать продукты не по назначению.
    Не стоит применять разнообразные средства, не предназначенные для ухода в его целях. Экономия денег в таком случае может привести к нежелательному результату.
Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Санта Димопулос LifeStyle Красота
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 20:02 Без Евровидения и Канн: какие мероприятия в мире и Украине отменили из-за коронавируса
Уляна Журба
сегодня 16:10 Как приготовить вкусную паску: 5 рецептов ароматной выпечки из Западной Украины
Квітослава Туз
11 апреля 14:53 От "Караоке на Майдане" до Евровидения: интересные факты о творчестве MELOVIN, которые поражают
11 апреля 10:32 Алессандре Амбросио – 39! 4 секрета красоты от экс-"ангела" Victoria's Secret
Юлія Девда
10 апреля 18:30 Лучшие фильмы 2020 года, которые уже доступны в онлайн
Юлія Михайлова

Новости
Больше новостей