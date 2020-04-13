Санта Димопулос рассказала ошибки женщин при уходе за собой и похвасталась сексуальным образом

Экс-солистка известной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос рассказала о самых распространенных ошибках, которые допускают женщины при уходе за собой. Также она поделилась фотографией, на которой появилась в соблазнительном образе.

На карантине у всех появилось больше времени, которое можно посвятить себе. Женщины, никуда не спеша, наслаждаются бьюти-процедурами. Однако очень важно делать все правильно, чтобы не навредить своей красоте. Звездная мама Санта Димопулос на личной странице в инстаграме опубилкувала подборку самых распространенных ошибок.

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Санта поделилась хорошим снимком, где изображена в сексуальном образе. Она одета в шерстяную кофту серого цвета с глубоким вырезом. Из-под этого наряда виден бюстгальтер, который подчеркивает обольстительное декольте. Среди аксессуаров Димопулос выбрала золотые серьги-кольца. Волосы собрала в прическу с легкими локонами и украсила платком с леопардовым принтом. Завершила образ насыщенным макияжем с черными стрелками на веках.

Самые распространенные ошибки при уходе за собой, которые выделила Санта Димопулос: