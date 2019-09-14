Санта Димопулос родила второго ребенка: первое фото звездной мамы

Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос стала мамой во второй раз 14 сентября 2019 года. Знаменитость родила дочь от своего мужа, совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко.

О рождении второго ребенка Санта сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав трогательное фото. На фото Димопулос выглядит счастливой и улыбается на камеру, а в руках у нее новорожденная дочь.

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"14.09.2019. Добро пожаловать, принцесса", – добавила певица в подписи.



Санта Димопулос стала мамой во второй раз / Instagram / @santadimopulos

Что известно о родах Санты Димопулос

Звезда решила рожать второго ребенка в Монако. Ведь свои первые роды Димопулос вспоминает с ужасом. Женщина поделилась подробностями ранее со своими подписчиками в Instagram.

"Мой врач улетел на какую-то конференцию и мне повезло родить в один из этих 2-х дней. Эпидуральной анестезией мне обезболили схватки, а когда начались роды – ее отключили, объяснив это тем, что я должна чувствовать схватки. Тогда я почувствовала всю боль этого мира! Я реально теряла сознание и ребенка мне просто вытолкнули нажав на живот. Гематому на голове у новорожденного прокалывали на четвертый день и мне даже страшно вспоминать об этом", – вспоминает она.

В Монте-Карло Санта не только наслаждалась временем с родными, но и снималась в эффектных фотосессиях и откровенно рассказывала підписникам о своей беременности.

Что известно о личной жизни Санты Димопулос

Первую популярность Санта Димопулос получила после участия в вокальном проекте "Фабрика звезд". После этого артистка активно покоряла шоу-бизнес в составе популярной группы "ВИА Гра".

Однако не вокальная карьера принесла ей немалую славу, а скандальные отношения с телеведущим Андреем Джеджулой. Пара познакомилась в 2006 году на дне рождения общего друга. Санта Димопулос и Андрей Джеджула жили в гражданском браке и воспитывали общего сына Даниэля. После объявления о разрыве отношений в 2010 году ребенок остался жить со своей звездной мамой.

Через 2 года Санта Димопулос вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко. Однако впоследствии модель заявила, что их брак был фейком. Уже в 2015 году Санта Димопулос пошла под венец с совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко. Именно он является отцом ее второго ребенка. Ребенок не будет первенцем для мужчины, ведь от предыдущих отношений он уже воспитывает 3 детей.