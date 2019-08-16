Санта Димопулос снялась в обольстительной фотосессии на 37-й неделе беременности

Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос готовится стать мамой во второй раз, а рожать она решила в Монако. Сейчас певица, которая готовится к предстоящим родам, не только посещает популярные места в Монте-Карло, но и снимается беременной в соблазнительных фотосессиях.

Так, несколькими днями ранее Санта опубликовала откровенное фото в прозрачной накидке, под которой она полностью обнажена. Не менее эффектный снимок снова появился в блоге Димопулос в Instagram.

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Певица не скрывает того, что во время беременности набрала 19 килограммов. Также по ее словам, это непросто сниматься в съемке на 37-й неделе. Однако звезда таки предстала на пикантном фото в белой рубашке и нижнем белье.

Фотосессия в 37 недель – это как осознанное самоубийство. Но Кристина Снегирева сделала все мастерски и быстро, так что я вполне себе жива и здорова,

– добавила Санта в подписи.



Санта Димопулос / Instagram / @santadimopulos

Добавим, что Димопулос на последних месяцах беременности ведет достаточно активный образ жизни. Женщина часто демонстрирует в социальных сетях стильные "аутфиты" во время прогулок в Монте-Карло.