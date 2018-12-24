Санта-Клаус начал свое путешествие по миру: фото

23 Читати новину українською
Санта-Клаус начал свое путешествие по миру
Санта-Клаус начал свое путешествие по миру / Фото из открытых источников

Санта-Клаус отправился разносить рождественские подарки детишкам по всему миру. Уже завтра тысячи детей найдут свои подарки под елкой или в праздничных носках.

Перед началом Рождества к Санта-Клаусу приходит более 30-ти тысяч писем в день. В этом году больше всего писем пришло из Китая, Польши, Италии и Великобритании.

Читайте также: Чудеса случаются: Барак Обама в шапке Санта Клауса раздавал подарки

Семьи собрались при температуре -22°C в Рованиеми, который считается официальным родным городом Санта-Клауса, возле Полярного круга, а его помощники поставили песенно-танцевальное представление, чтобы пожелать ему удачи.

Санта Клаус розпочав подорож світом
Санта-Клаус начал путешествие по миру

Санта разговаривал с толпой, пожелал им мирного и счастливого Рождества перед отъездом на санях уложил на него подарки для путешествия на Сочельник.
 
Санта відправився розносити подарунки
Санта отправился разносить подарки

И все же, католический святой жалуется – в этом году снег выпал очень поздно, и в этом он видит знак от природы. Санта призывает в этот раз сделать подарок и природе и лучше заботиться о ней.

Это значит, что наша подруга природа хочет напомнить нам о чем-то. Я думаю, что природа была в беде долгое время, и теперь мы все вместе можем дать подарок природе и помочь ей,
– отметил Санта-Клаус.

Напомним, несмотря на правительственный "шатдаун" (временную частичную остановку работы государственных органов – 24) в США американские военные не отменят отслеживания передвижения Санта-Клауса, за которым смогут следить дети и взрослые со всего мира.

Теги: LifeStyle Новогодние праздники Новости культуры
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
сегодня 12:14 Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
59831
Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
сегодня 09:00 Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
Юлія Михайлова 470
Апельсины, корица и макароны: как оригинально украсить елку
23 декабря 10:00 Апельсины, корица и макароны: как оригинально украсить елку
1520
Украинские спортсменки-красавицы, которые покорили мир в 2018 году: соблазнительные фото
22 декабря 20:02 Украинские спортсменки-красавицы, которые покорили мир в 2018 году: соблазнительные фото
Катерина Козачинська 1761
5 новогодних украшений, которые можно сделать своими руками за полчаса
22 декабря 19:37 5 новогодних украшений, которые можно сделать своими руками за полчаса
Олена Булан 3609
Ванессе Паради – 46! Топ-5 обложек журналов, где позирует французская модель
22 декабря 16:20 Ванессе Паради – 46! Топ-5 обложек журналов, где позирует французская модель
Юлія Девда 460
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук