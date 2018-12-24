Санта-Клаус начал свое путешествие по миру: фото

Санта-Клаус отправился разносить рождественские подарки детишкам по всему миру. Уже завтра тысячи детей найдут свои подарки под елкой или в праздничных носках.

Перед началом Рождества к Санта-Клаусу приходит более 30-ти тысяч писем в день. В этом году больше всего писем пришло из Китая, Польши, Италии и Великобритании.

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Семьи собрались при температуре -22°C в Рованиеми, который считается официальным родным городом Санта-Клауса, возле Полярного круга, а его помощники поставили песенно-танцевальное представление, чтобы пожелать ему удачи.



Санта-Клаус начал путешествие по миру

Санта разговаривал с толпой, пожелал им мирного и счастливого Рождества перед отъездом на санях уложил на него подарки для путешествия на Сочельник.



Санта отправился разносить подарки Санта отправился разносить подарки

И все же, католический святой жалуется – в этом году снег выпал очень поздно, и в этом он видит знак от природы. Санта призывает в этот раз сделать подарок и природе и лучше заботиться о ней.

Это значит, что наша подруга природа хочет напомнить нам о чем-то. Я думаю, что природа была в беде долгое время, и теперь мы все вместе можем дать подарок природе и помочь ей,

– отметил Санта-Клаус.

Напомним, несмотря на правительственный "шатдаун" (временную частичную остановку работы государственных органов – 24) в США американские военные не отменят отслеживания передвижения Санта-Клауса, за которым смогут следить дети и взрослые со всего мира.