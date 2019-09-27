Сара Джессика Паркер поразила выходом в пышном ярком платье в Нью-Йорке

Еще со времен, когда Сара Джессика Паркер отлично превратилась в персонажа Кэрри Брэдшоу, ее образы сразу же ассоциируют с эффектностью. Не стал исключением последний выход актрисы. На гала-вечере в Нью-Йорке звезда появилась в потрясающем платье ярко-розового цвета.

54-летняя Сара Джессика Паркер, как никто, умеет поразить своим появлением на публике, даже если составляет обычные, по ее мнению, повседневные "луки". А вот что касается вечерних выходов на масштабные светские события – здесь она подбирает образы еще тщательнее.

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Накануне вечером, 26 сентября, актриса, которая сыграла культового персонажа в сериале "Секс и Город", сумела эффектно появиться на ежегодном гала-вечере, который проходит осенью – New York City Ballet.

Папарацци знали о присутствии Сары Джессики Паркер на событии, поэтому ожидали ее выхода еще у лестницы дома. Перед камерами фотоаппаратов актриса появилась в потрясающем пышном платье со шлейфом от Zac Posen. Не побоявшись чрезмерной яркости и помпезности, звезда Голливуда предпочла оттенка фуксии, который привлекает еще больше внимания.

Образ знаменитости довершил яркий макияж и открытая обувь разного цвета, а именно – горчичного и розового.



Сара Джессика Паркер / Instagram / @mymodamix



Сара Джессика Паркер / Instagram / @mymodamix