Сара Джессика Паркер стала жертвой хулиганов на Хэллоуин: видео

Популярная актриса и звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер стала жертвой грабителей на Хэллоуин-2019. Известно, что в США традиционно во время празднования украшают крыльцо дома тыквами, но неизвестные украли их у актрисы.

Об этом Сара Джессика Паркер рассказала на своей странице в инстаграме, опубликовав видео. По словам исполнительницы роли Керри Брэдшоу, хулиганы украли ее "прекрасные, с любовью выбранные" в Массачусетсе тыквы.

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Ролик знаменитость сняла возле своего дома в районе West Village на Манхэттене.

Все наши тыквы были украдены, впрочем, так же, как и у соседей. Это официально можно назвать ограблением Хэллоуина-2019. Мой муж заявил: "Порядочность мертва". Но мы все же попробуем спасти ситуацию: найдем последние остатки тыкв,

– добавила в подписи актриса.

Но поклонники Сары решили сделать ей сюрприз на Хэллоуин. Так, на следующий день актриса показала новое видео. на котором видно несколько тыкв и записки с поздравлениями. Таким образом фанаты звезды сериала "Секс в большом городе" решили поднять ей настроение.

"Человечество... У меня нет слов... От имени всех нас, и особенно моих дочерей, которые были наиболее расстроены случившимся, большое вам спасибо!" – добавила она.