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Сара Джессика Паркер выпустила босоножки в стиле Кэрри Брэдшоу: яркие фото

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Известная голливудская актриса, героиня сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер удивила новостью о том, что выпускает босоножки в стиле Кэрри Брэдшоу, которую она сыграла в культовой ленте.

Керрі Бредшоу у серіалі "Секс у великому місті" була справжньою іконою стилю. Красуня часто порушувала всі встановлені канони і створювала нові. В одній із серії, Керрі постала в різнокольорових босоніжках від Christian Louboutin. Джессіка вирішила використати таку ідею для свого бренду та створила власний дизайн взуття.

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Босоніжки Джессіки відрізняються від тих, що були в фільмі за кольором. Дизайн вона розробила разом із творцями акаунту в інстаграмі Everyoutfitonsatc, які публікують фотографії образів героїнь із "Сексу у великому місті".

У такій колаборації Сара випустила взуття яскравих кольорів: рожевого та жовтого. Прикрасою його стала сяюча брошка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SJP Collection (@sjpcollection)

Пара босоніжок буде коштувати 385 доларів. Зазначається, що 20 відсотків з продажу буде направлено в організацію соціального підприємництва Empowerment Plan, яка заохочує до роботи жінок, які мешкають в будинках для безпритульних.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SJP (@sarahjessicaparker)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Голливуд LifeStyle Стиль и мода
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