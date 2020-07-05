Популярная украинская певица Настя Каменских вместе с мужем, продюсером Потапом, наведалась в гости к маме исполнительницы в село. NK для такой поездки выбрала удобную и одновременно стильную одежду.

Фото из поездки Потап опубликовал на личной странице в инстаграме. Звездные супруги отправились в гости к маме артистки Лидии Петровне.

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Солнечная и летняя погода позволила насладиться вкусным обедом на улице. Именно во дворе Потап сфотографировал свою жену за столом. Такой кадр получился очень атмосферным и уютным. Звезда позировала на фоне сельской природы, которая добавляла фотографии особый шарм.

Образ Насти Каменских

Для поездки в сельскую местность певица выбрала черный сарафан с мелким белым принтом. Волосы она собрала в пучок. Исполнительница решила показать естественную красоту, поэтому предстала перед камерой без макияжа.

В гостях у мамы Настюши. "Здравствуй, родное село, как же долго меня не было",

– подписал фото рэпер.



Настя Каменских в селе / Instagram / @kamenskux

Подписчики исполнителя в восторге от такой фотографии и отмечают, что интересно увидеть звездных супругов в необычной для них локации.