Голливудская актриса Сара Джессика Паркер со своими адвокатами готовится к судебной тяжбе. На звезду кино подала иск бывшая работница Хизер Голт. Женщина работала на бренд актрисы SJP by Sarah Jessica Parker.

За что на актрису подали в суд

Знаменитый таблоид Page Six со ссылкой на инсайдеров в суде сообщил, что бывшая подопечная Сары Джессики Паркер имеет претензии к начислению зарплаты. По словам Хизер Голт, ей не оплачивали сверхурочные часы с 2018 года. Именно поэтому женщина обратилась в Верховный суд Нью-Йорка, чтобы вернуть свои деньги.

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Пока неизвестно, обращалась ли Хизер Голт к актрисе и о какой именно сумме идет речь. Однако в документах суда указано, что американка требует оплату сверхурочных часов и моральную компенсацию, поэтому в СМИ подозревают, что это может обойтись бренду Сары Джессики Паркер в кругленькую сумму.

Сами же представители актрисы узнали о судебном иске от журналистов, поэтому пока не комментируют скандальное дело.

Что известно о бизнесе Сары Джессики Паркер

Голливудская актриса Сара Джессика Паркер основала обувной бренд в 2014 году. Первые коллекции звезды получили бешеную популярность в мире, поэтому бутики SJP открылись не только в США, но и в Канаде, ОАЭ и Европе.

На разработке обуви Сара Джессика Паркер не остановилась. Она создала бренд одежды и вина. Каждый из бизнес-проектов успешен и ежегодно приносит актрисе миллионные прибыли. Вероятно, такую ​​популярность вызывает появление самой звезды в рекламных кампаниях.