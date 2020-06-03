На Сару Джессику Паркер подали в суд: что требует бывшая работница звезды
Голливудская актриса Сара Джессика Паркер со своими адвокатами готовится к судебной тяжбе. На звезду кино подала иск бывшая работница Хизер Голт. Женщина работала на бренд актрисы SJP by Sarah Jessica Parker.
За что на актрису подали в суд
Знаменитый таблоид Page Six со ссылкой на инсайдеров в суде сообщил, что бывшая подопечная Сары Джессики Паркер имеет претензии к начислению зарплаты. По словам Хизер Голт, ей не оплачивали сверхурочные часы с 2018 года. Именно поэтому женщина обратилась в Верховный суд Нью-Йорка, чтобы вернуть свои деньги.
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Пока неизвестно, обращалась ли Хизер Голт к актрисе и о какой именно сумме идет речь. Однако в документах суда указано, что американка требует оплату сверхурочных часов и моральную компенсацию, поэтому в СМИ подозревают, что это может обойтись бренду Сары Джессики Паркер в кругленькую сумму.
Сами же представители актрисы узнали о судебном иске от журналистов, поэтому пока не комментируют скандальное дело.
Что известно о бизнесе Сары Джессики Паркер
Голливудская актриса Сара Джессика Паркер основала обувной бренд в 2014 году. Первые коллекции звезды получили бешеную популярность в мире, поэтому бутики SJP открылись не только в США, но и в Канаде, ОАЭ и Европе.
На разработке обуви Сара Джессика Паркер не остановилась. Она создала бренд одежды и вина. Каждый из бизнес-проектов успешен и ежегодно приносит актрисе миллионные прибыли. Вероятно, такую популярность вызывает появление самой звезды в рекламных кампаниях.