Savage x Fenty: появились фото и видео с показа сексуального белья бренда Рианны

16 Читати новину українською
Кара Делевинь и Рианна
Кара Делевинь и Рианна / www.gettyimages.com

Новое долгожданное кричащее шоу бренда белья Рианны Savage x Fenty прошло в рамках Недели моды в Нью-Йорке еще 10 сентября. Однако всем гостям и СМИ было запрещено снимать показ, потому что 20 сентября главная трансляция шоу вышла на Amazon Prime.

Рианна срежиссировала очень эффектный показ новой коллекции с танцевальными номерами и выступлениями друзей: DJ Khaled, Холзи, Big Sean, Migos, A$AP Ferg и другие.

Читайте также: Рианна подогрела слухи о своей беременности: красноречивые фото

 

Добавим, что сексапильные танцы поставил новозеландский хореограф Паррис Гебе. В шоу появились известные модели разных национальностей и фигур: Белла и Джиджи Хадид, Кара Делевинь, Алек Век, Джоан Смоллс, Палома Эльсессер.

 

Новые кадры и короткие ролики Рианна опубликовала на своей странице в Instagram.

Образы моделей на показе Savage x Fenty: смотрите фото

Образы моделей на показе Savage x Fenty

 

 

blog_ava
В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас
сегодня
2784
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Эротика Рианна
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Street style в Милане: как выглядят гости Недели моды на улицах "столицы моды"
сегодня 21:31 Street style в Милане: как выглядят гости Недели моды на улицах "столицы моды"
31
День рождения Стивена Кинга: ТОП-5 книг короля ужасов
сегодня 12:00 День рождения Стивена Кинга: ТОП-5 книг короля ужасов
Євгенія Мазур 501
Софи Лорен – 85: лучшие цитаты итальянки о красоте и любови
20 сентября 21:31 Софи Лорен – 85: лучшие цитаты итальянки о красоте и любови
667
От наркотиков до бокса и кино: как начинал свою карьеру актер Микки Рурк
20 сентября 12:34 От наркотиков до бокса и кино: как начинал свою карьеру актер Микки Рурк
313
Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
20 сентября 11:02 Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
7975
Новости
Больше новостей
Залиште відгук