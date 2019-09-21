Savage x Fenty: появились фото и видео с показа сексуального белья бренда Рианны

Новое долгожданное кричащее шоу бренда белья Рианны Savage x Fenty прошло в рамках Недели моды в Нью-Йорке еще 10 сентября. Однако всем гостям и СМИ было запрещено снимать показ, потому что 20 сентября главная трансляция шоу вышла на Amazon Prime.