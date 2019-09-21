Savage x Fenty: появились фото и видео с показа сексуального белья бренда Рианны
Новое долгожданное кричащее шоу бренда белья Рианны Savage x Fenty прошло в рамках Недели моды в Нью-Йорке еще 10 сентября. Однако всем гостям и СМИ было запрещено снимать показ, потому что 20 сентября главная трансляция шоу вышла на Amazon Prime.
Рианна срежиссировала очень эффектный показ новой коллекции с танцевальными номерами и выступлениями друзей: DJ Khaled, Холзи, Big Sean, Migos, A$AP Ferg и другие.
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Добавим, что сексапильные танцы поставил новозеландский хореограф Паррис Гебе. В шоу появились известные модели разных национальностей и фигур: Белла и Джиджи Хадид, Кара Делевинь, Алек Век, Джоан Смоллс, Палома Эльсессер.
Новые кадры и короткие ролики Рианна опубликовала на своей странице в Instagram.
Образы моделей на показе Savage x Fenty: смотрите фото
Образы моделей на показе Savage x Fenty