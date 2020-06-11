Украинская телеведущая Лидия Таран отправилась на незапланированный отдых. Звезда решила отдохнуть от столичного ритма жизни и уехала в Одессу.

На карантине многие люди невероятно скучают по путешествиям. К их числу относится и Лидия Таран. В сообщении на личной странице в инстаграме она призналась, что после ослабления карантина решила поехать к Черному морю.

Читайте также Даша Квиткова и Никита Добрынин отправились на пикник в Одессу: романтические фото

Лидия Таран в Одессе

Телеведущая призналась, что уехала в Одессу. После прибытия она сразу же пошла на пляж, где вечером царит особая атмосфера. Знаменитость говорит, что море лечит все.

Села и поехала, а тут пахнет вкусными раками и очень тепло. Нам всем нужно в Одессу, потому что море лечит все,

– написала в публикации Лидия.

Также Таран поделилась фотографиями со своего обеда. Она посетила террасу одного из местных заведений и полакомилась окрошкой. На фото Лидия изображена в майке мятного цвета и серой бейсболке. Дополнила "морской" образ солнцезащитными очками.

У дописі зірка попросила прихильників поділитися рецептами смачної окрошки. Ймовірно, вона планує приготувати цю страву вдома та пригадати цю поїздку.