Сборник Жадана попал в список рекомендованных книг от The New York Times

Сборник избранных стихов культового украинского поэта и прозаика Сергея Жадана попал в ежегодный список рекомендуемых книг The New York Times Book Review.

Речь идет о сборнике "То, чем мы живем, ради чего умираем", сообщила переводчица и режиссер Вирляна Ткач на своей странице в Facebook.

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Сборник перевели Вирляна Ткач и Ванда Фиппс, а напечатали его в издательстве Yale University Press. Отметим, презентация книги состоится в Нью-Йорке, Филадельфии и Бостоне 9-14 апреля.

Вирляна Ткач также создала спектакль "Тычина, Жадан и Собаки" на основе стихов из сборника Тычины "Семь сонетов и октав".