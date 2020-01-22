СБУ подтвердила разрешение на въезд в Украину Серова, выступавшего в аннексированном Крыму

Российский и советский артист Александр Серов планирует дать концерт в Киеве. Мероприятие запланировано на 23 марта 2020 года во Дворце Украина. После появления анонса на официальном сайте в сети вспыхнуло возмущение, ведь певец отличился выступив перед жителями оккупированного Крыма в 2017 году.

Российский артист родом из Украины, однако в одном из своих интервью два года назад Александр Серов сетовал, что ему "перекрыли" въезд на территорию Родины. В 2017 году он незаконно пересек границу, выступив в аннексированном Севастополе и Симферополе.

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Однако запрет на самом деле действовал недолго. Артист собирается развлекать украинскую публику уже весной этого года на сольном концерте во Дворце Украина. На днях его пиар-менеджер Александр Орлов оповестил Крым. Реалии о том, что в коллективе артиста готовят обращение к украинскому парламенту с просьбой разрешить ему приехать в Киев.

Александр Орлов заверил, что в достаточно почтенном возрасте 68 лет Александр Серов испытывает потребность посетить родных и близких, побывать на могиле матери, а концерт – прекрасная возможность.

Выступлениям в аннексированном Крыму пиар-менеджер также нашел обоснование. По его словам, певец посетил полуостров, чтобы попасть на юбилей сослуживца на морфлоте в Севастополе. А концерт в Симферополе провели, чтобы окупить затраты на эту поездку.

Мы, честное слово, не знали, что нужно пересекать границу через Украину. И мы, действительно, виноваты в том, что не так пересекли. Мы готовы признать это. Мы признаем позицию Украины, сожалеем, что все так получилось,

- сообщил менеджер артиста.



Скандальный Александр Серов выступит в Киеве / PalaceUkraine

Однако на официальный запрос издания Апостроф в Службе безопасности ответили однозначно. По состоянию на дату запроса, запрета на въезд на территорию Украины певцу Александру Серову нет, несмотря на незаконное посещение им оккупированного Крыма.

Однако в ведомстве отметили, что Государственная пограничная служба Украины была проинформирована о факте нарушения правил пересечения границы. Сейчас ответа Государственной пограничной службы Украины нет.



Ответ СБУ на официальный запрос Апострофа