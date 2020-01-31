СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину: причина и реакция исполнителя

Служба безопасности Украины 31 января запретила въезжать на территорию Украины популярному в России певцу Валерию Сюткину. Причиной называют его поддержку аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ. Стоит добавить, что 27 апреля 2020 года в Киеве во Дворце Украина должен был состояться концерт Валерия Сюткина.

О таком решении СБУ сообщила на своем телеграмм-канале. Там отмечается, что на одном из российских каналов Валерий Сюткин заявил о "целесообразности" аннексии Крыма. Известно, что в 2014 году в интервью Дмитрию Гордону Сюткин говорил, что аннексия Крыма является восстановлением исторической справедливости.

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Исторически, если сказать про Крым, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич (Хрущев, – LifeStyle 24) его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем (Путин, – LifeStyle 24)? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость восторжествовала,

– сказал Сюткин в интервью российскому каналу.

Валерий Сюткин в интервью одному из российских каналов высказался о Крыме:

В ведомстве представители Службы безопасности также напомнили процедуру запрета въезда иностранным гражданам в Украину. Такое решение может быть принято, если иностранец несет угрозу национальной безопасности Украины; в случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности и аннексированного Крыма. Кроме СБУ запретить въезд также могут другие госорганы, в частности Государственная пограничная служба. В таких случаях это часто касается вопросов нарушения иностранцами правил пересечения границы Украины, если они публично не поддерживали агрессию против нашей страны.



СБУ запретила въезд Валерия Сюткина в Украину / Скриншот из телеграмм-канала СБУ

Добавим, что заявление о концерте Сюткина во Дворце Украина до сих пор размещено на сайте учреждения. Организатором события указывают ООО "Кронас Бизнес – Групп". LifeStyle 24 обратился с комментарием к организаторам события – ООО "Кронас Бизнес – Групп", однако те открестились от мероприятия и сказали, что такого мероприятия на сайте Дворца Украины нет. На вопрос, были ли раньше они организаторами мероприятия и почему их наименование размещено на афише события, ответа не было.

Что интересно, среди имеющихся афиш на сайте Дворца Украины анонса концерта нет, однако если ввести мероприятие по ключевым словам в поисковой системе Google, то пользователю все еще показывает событие на сайте, скриншот которого предоставлен ниже.



Анонс концерта Валерия Сюткина в Киеве 27 апреля / Скриншот с сайта Дворца Украина



Как отреагировал на запрет Валерий Сюткин?

Российский исполнитель и бывший солист группы "Браво" уже отреагировал на решение Службы безопасности Украины запретить ему въезд на территорию страны. 61-летний певец отметил, что не собирался посещать Украину в ближайшее время, а информация о его апрельском концерте в Киеве является ошибочной.

Я не имею отношения к этому решению, потому что концерта в Украине я не объявлял, со мной никто не разговаривал, не заключал договора. Такое самообслуживание – сами объявляем концерт, сами возмущаемся, что он объявлен, сами протестируем, сами лишаем въезда, сами переживаем. Я даже не успел поволноваться. И на Украину сейчас не собирался,

– сказал Сюткин "Газете.Ru".

Сюткин отметил, что когда из Украины ему поступит" вежливое приглашение", тогда он будет готов дать концерт на территории Украины, но в сложившейся ситуации приезжать сюда не собирается. Относительно комментария про Крым, то Валерий подчеркнул, что он сразу не хотел затрагивать политические темы, но ведущая Юлия Таратута все время пыталась его вывести на такие размышления.

"Эфир был посвящен Олимпиаде, и Юлия Таратута все время пыталась меня вывести на какие-то политические вопросы, а я сказал, что политику не комментирую. Далее был задан такой вопрос: "Но то, что операция по присоединению Крыма произошло бескровно, это хорошо?". Я говорю: "Конечно, хорошо, что бескровно, это большая заслуга нашего президента. И историческая справедливость восторжествовала". Имея в виду, что Хрущев когда-то подарил [Крым Украине] просто", – отметил артист.

Он добавил, что он "ни к чему не призывает, никого не разъединяет, не говорит, кому и за кого голосовать". Но, по его мнению, если он представляет опасность для украинского народа – тогда это не его решение.

Знаете, называется, без моего участия сделали всю операцию – объявили, запретили, а сейчас еще будут обсуждать. Поэтому не участвую в обсуждении, остаюсь абсолютно деликатным к этому вопросу – не пускают, то не пускают. Никаких возмущений, никаких злостных высказываний, никакой критики,

– подытожил россиянин Сюткин.