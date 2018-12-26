СБУ запретила въезд в Украину российскому рэперу Элджею

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Российскому рэперу Элджею запретили въезд в Украину
Российскому рэперу Элджею запретили въезд в Украину / Hochu.ua

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию государства известному российскому рэперу Элджею, настоящее имя которого – Алексей Узенюк. Этот запрет будет действовать 3 года.

Об этом свидетельствует ответ СБУ на запрос народного депутата Украины Владимира Парасюка, сообщает ТСН.

В интересах обеспечения безопасности государства Службой безопасности Украины 27 ноября 2018 года было принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на 3 года,
– говорится в ответе СБУ.

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СБУ Елджей
Информация о запрете въезда в Украину российскому рэперу Элджею

Однако информация на сайтах распространителей билетов свидетельствует, что рэпер все же успел дать концерт в Киеве 25 ноября, прежде чем СБУ ввела соответствующий запрет. Об этом свидетельствуют и фото на Instagram-странице Элджея, опубликованные с геолокацией "Киев".

Елджей заборона в'їзду в Україну
Instagram-страница Элджея

Теги: Новости Украины LifeStyle Запрет въезда россиянам в Украину Новости России СБУ Музыка Владимир Парасюк
Источник: Lifestyle
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