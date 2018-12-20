Сценарий через iPad и слезы актеров: звезда "Игры престолов" поделился деталями финала сериала

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"Игра престолов"
"Игра престолов" / gameofthrones.com

Уже через несколько месяцев верные фанаты фэнтезийного сериала "Игра престолов" увидят финальный восьмой сезон ленты. О невероятной засекреченности сценария и неожиданных поворотах в сюжете ходят слухи давно, однако киноактер Иэн Глен только подогрел их.

Так, в одном из интервью BBC Radio 5 Live, звезда "Игры престолов", который выполняет роль Джораха Мормонта, признался о настоящей паранойи продюсеров шоу, которые боятся утечки любой информации о последнем сезоне. Все тексты для киногероев были доступны только через iPad, доступ к которому осуществлялся по паролю. Поэтому через запись или текст хакеры никогда не смогут его достать для обнародования.

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Хотя, как признался Иэн Глен, такая система безопасности принесла всем актерам немало проблем. В частности, они довольно эмоционально реагировали на хитрые повороты в сценарии финального сезона и во время его прочтения не могли сдержать слез, потому что наконец осознали, что этой истории пришел конец.

Этот сезон был первым в истории, когда мы сидели и читали весь сюжет истории от начала до конца в течение дня. Честно говоря, эти шесть эпизодов абсолютно феноменальны. Сценаристы получили все козыри из рукавов и полностью справились со своей задачей,
– поделился взволнованный Глен.

Стоит добавить, что в финальном восьмом сезоне будет всего шесть серий, продолжительностью в полтора часа. По сообщениям западных СМИ, бюджет каждого из эпизодов составил около 15 миллионов долларов. Главные герои сериала уже намекают на неожиданное развитие событий, где будет не только много смертей, но и изменения характеров и приоритетов героев.

Премьера последнего сезона "Игры престолов" состоится в апреле 2019 года.

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал создан на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны только через 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.

Теги: LifeStyle Кино Игра престолов
Источник: Lifestyle
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