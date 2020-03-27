Сценарист Борис Акунин обнародовал симптомы коронавируса: Психоз – вот главная опасность

Вчера, 26 марта, на официальной странице в фейсбуке российский сценарист Борис Акунин обнародовал диагноз коронавирус. Впоследствии 63-летний писатель рассказал о симптомах болезни и признался, что паника вокруг пандемии куда страшнее самого заболевания.

Только вчера литературный критик объявил о заражении коронавирусом, а уже сегодня, 27 марта, решился обнародовать симптомы и рассказать о собственном опыте преодоления болезни на официальной странице в фейсбуке. Как выяснилось, Борис Акунин почувствовал первые признаки COVID-19 в пятницу, 13 марта.

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По словам сценариста, он заболел вместе с женой Эрикой. Результаты теста на коронавирус супругов показали положительный результат. Однако у избранницы Бориса Акунина была легкая форма – день невысокой температуры, два дня головной боли и полное отсутствие обоняния. Зато он почувствовал на себе проявление коронавируса средней тяжести.

Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра снова. И снова. И снова,

– рассказал Акунин.

Он отметил, что симптомы беспокоили его первые десять дней, а проблем с дыханием, которые влекут за собой госпитализацию, он не почувствовал. Несмотря на то, что Борис Акунин был одним из первых инфицированных, лечение ему назначили лишь на одиннадцатый день болезни – курс антибиотиков: "В общем, чем позже заболеете, тем легче будет вас вылечить. Здесь главное придерживаться карантина".



Борис Акунин опубликовал симптомы коронавируса / Фото из открытых источников

Однако Борис Акунин откровенно признался, что паника в обществе куда страшнее, чем коронавирус: "Больше всего меня беспокоит не вирус, а психоз вокруг него. Пожалуйста, не запугивайте себя. Подумайте о том, сколько вокруг уязвимых, доверчивых, нервных людей. Психоз и самовнушение – вот сейчас главная опасность".

Он посоветовал быть внимательными к своему здоровью и помогать тем, кто находится в полной изоляции – больным и пожилым людям. Борис Акунин привел опыт Великобритании, где ежедневно растет количество волонтеров, которые готовы сделать покупки или выгулять домашних животных: "В общем, дышите ровно. Общество и медицина быстро мобилизуются. Давайте рассматривать эту эпидемию как стимул для развития взаимопомощи и организованности".