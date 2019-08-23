Счастливое семейство Бекхэмов отрывается в Италии: яркие фото с отдыха

Звездные супруги Дэвид и Виктория Бекхэмы обожают проводить свободное время именно в семейном кругу – с тремя сыновьями Бруклином, Крузом, Ромео и 8-летней дочкой Харпер. Счастливое семейство отправилось в отпуск в Италию, откуда демонстрируют поклонникам эффектные снимки.

Дэвид и Виктория рассказали о том, как провели время на яхте, на своих страницах в Instagram. На одних из кадров дизайнер похвасталась роскошной спортивной фигурой в черной майке и коротких джинсовых шортах.

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"Столько счастья на этих снимках", – добавляет в подписи звездная мама. Добавим, что девушки Бруклина Бекхэма модели Ханы Кросс не было с семейством. Поговаривают в сети, что пара еще месяц назад разорвала отношения. Официального подтверждения этому нет, однако влюбленные не публикуют совместные фото, не ставят предпочтения друг другу и даже отдыхают не вместе.

Виктория и Дэвид Бекхэмы / Instagram-Stories / @victoriabeckham

Семья Бекхэмов устроила отдых на яхте. Звездные родители и их дети попробовали даже парасейлинг, от которого сначала маленькая Харпер не была в восторге. Однако на кадрах видно, как Дэвид поддерживал дочь и они смогли сделать удачный полет.

Все фото с отдыха Бекхэмов на яхте – смотрите здесь:

Бекхэмы / Instagram-Stories / @victoriabeckham / @davidbeckham

На следующее утро Виктория, Дэвид и их дети пошли на занятия йогой с инструктором. Дизайнер призналась, что ей сложно было подняться в позу на руках, но футболисту такое упражнение удалось легко.

Бекхэмы / Instagram-Stories / @victoriabeckham