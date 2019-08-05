Счастливы вместе: Бритни Спирс отдохнула в Диснейленде вместе со взрослыми сыновьями

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Бритни Спирс с сыновьями
Бритни Спирс с сыновьями / Instagram / @britneyspears

Известная американская певица после немалых проблем с лечением и судами вернулась в обычный ритм жизни. Сейчас она наслаждается отдыхом со своими сыновьями − 13-летним Шоном и 12-летним Джейденом.

Яркие выходные 36-летняя певица провела в Диснейленде. Женщина призналась, что ее сыновья стали гораздо взрослее, поэтому она спрашивает у них разрешение на публикацию их фото в своем Instagram.

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Провели замечательное время в Диснейленде. Я не помню, чтобы когда-нибудь получала такой всплеск эмоций. Также мои мальчики стали старше, и им не нравятся их любые фотографии, поэтому я была взволнована, когда они уверенно сказали "можно",
– подписала редкий снимок Бритни Спирс.

Звезда также сделала несколько видеороликов, на которых она ужинает в кругу семьи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

 

Известно, что полную опеку над сыновьями имеет только их биологический отец Спирс Кевин Федерлайн. Но Бритни Спирс старается как можно больше времени проводить со своими сыновьями.

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Теги: LifeStyle Отдых Звездные дети Бритни Спирс
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