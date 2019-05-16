Счастливы вместе: общий выход 54-летней Моники Беллуччи с бойфрендом

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Моника Беллуччи с Николасом Лефевром
Моника Беллуччи с Николасом Лефевром / www.gettyimages.com

54-летняя Моника Белуччи с младшим на 18 лет любимым Николасом Лефевром посетила светское мероприятие Dior Dinner, организованный в рамках 72-го Каннского кинофестиваля.

Вечеринка прошла вечером в среду, 15 мая в Каннах. Что интересно, днем ​​на красную дорожку вышла 22-летняя жена экс-супруга Моники Венсана Касселя и продемонстрировала, как выглядит через месяц после родов.

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Поклонники считают, что с новым возлюбленным Николасом Лефевром Беллуччи стала действительно счастливой. Ведь, когда они вместе, глаза обоих словно светятся от счастья.

Для выхода итальянка выбрала роскошное длинное платье с поясом и сумкой от Dior и распустила волосы. Моника, как всегда, выглядит соблазнительно в любом возрасте. Ее избранник предпочел костюм молочного цвета с белой рубашкой.

Моніка Беллуччі з Ніколасом Лефевром
Моника Беллуччи с Николасом Лефевром​ / Getty Images

Моніка Беллуччі з Ніколасом Лефевром
Моника Беллуччи с Николасом Лефевром​ / Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle Звездные романы Моника Беллуччи LifeStyle Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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