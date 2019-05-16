Счастливы вместе: общий выход 54-летней Моники Беллуччи с бойфрендом
54-летняя Моника Белуччи с младшим на 18 лет любимым Николасом Лефевром посетила светское мероприятие Dior Dinner, организованный в рамках 72-го Каннского кинофестиваля.
Вечеринка прошла вечером в среду, 15 мая в Каннах. Что интересно, днем на красную дорожку вышла 22-летняя жена экс-супруга Моники Венсана Касселя и продемонстрировала, как выглядит через месяц после родов.
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Поклонники считают, что с новым возлюбленным Николасом Лефевром Беллуччи стала действительно счастливой. Ведь, когда они вместе, глаза обоих словно светятся от счастья.
Для выхода итальянка выбрала роскошное длинное платье с поясом и сумкой от Dior и распустила волосы. Моника, как всегда, выглядит соблазнительно в любом возрасте. Ее избранник предпочел костюм молочного цвета с белой рубашкой.
Моника Беллуччи с Николасом Лефевром / Getty Images
Моника Беллуччи с Николасом Лефевром / Getty Images