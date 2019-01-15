Счастливы вместе: Тина Кунаки поделилась трогательным видео отдыха

21-летняя французская модель уже более двух недель отдыхает в теплых краях вместе со своим мужем Венсаном Касселем. Однако беременная Тина Кунаки не забывает о своих поклонниках, поэтому часто публикует фото и видео, на которых ярко подчеркивает свою беременность.

Новое видео Тина Кунаки опубликовала на своей странице в Instagram.

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Французская модель и ее муж Венсан Кассель отдыхают за рубежом уже более двух недель. К слову, в первый день нового года, который пара встречала в Бразилии, Тина опубликовала фото в купальнике, которым поведала миру о своем состоянии.

На новом видео 21-летняя Тина Кунаки и 52-летний Венсан Кассель стоят на террасе на фоне заката и яркой радуги. Также позади них можно увидеть красивые местные здания и высокие пальмы. Для съемки короткого видео для своих поклонников в Instagram беременна модель надела черный купальник и солнцезащитные очки, а ее муж решил засветить свой стройный живот и надел только шорты. Для ролика Тина выбрала романтическую музыку, поскольку пара нежно целуется во время съемки.