Счастливы вместе: влюбленные Амаль и Джордж Клуни посетили премьеру сериала

81 Читати новину українською
Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль Клуни / Getty Images

Знаменитые звездные супруги Джордж и Амаль Клуни засветились вместе на премьере сериала "Уловка-22", над которым работал сам актер. Несмотря на слухи о разводе, пара выглядела довольно счастливой, что отрицает любые плохие намерения.

Слухи о разводе одной из самых образцовых семейных пар шоу-бизнеса взбудоражили сеть в феврале 2019 года. СМИ писали, что они даже жили отдельно, однако Джордж и Амаль Клуни громогласно отрицали эту информацию, появляясь на публике, как всегда, только вместе.

Читайте также: Джордж и Амаль Клуни представили совместный проект

Так, звездные супруги снова порадовали поклонников совместным выходом, который совершили накануне. Голливудский актер Джордж Клуни и его жена, знаменитый адвокат, Амаль прибыли на премьеру собственного сериала "Уловка-22".

Знаменитая юрист выбрала для светского события темно-зеленое платье от Oscar de la Renta. Длина мини подчеркнула длинные стройные ноги Амаль, а темный оттенок указал на важность вечера. Образ дополнили черные туфли-лодочки и клатч в тон обуви.

Джодж і Амаль Клуні
Джордж и Амаль Клуни / Getty Images

 

blog_ava
Нужен ли украинцам праздник 9 мая? Ваше мнение
сегодня
6118
Теги: LifeStyle Амаль Клуни Джордж Клуни
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня 11:01 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
56571
Прозрачные платья и сексуальные декольте: какие звезды отличились на Met Gala 2019
7 мая 21:27 Прозрачные платья и сексуальные декольте: какие звезды отличились на Met Gala 2019
462
Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
7 мая 18:57 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
Юлія Турелик 15631
"Ангелы" Victoria's Secret удивили нарядами на Met Gala 2019: метровые шлейфы, латекс и декольте
7 мая 13:46 "Ангелы" Victoria's Secret удивили нарядами на Met Gala 2019: метровые шлейфы, латекс и декольте
322
Люстры, бургеры и отрубленные головы: самые экстравагантные образы с Met Gala 2019
7 мая 11:53 Люстры, бургеры и отрубленные головы: самые экстравагантные образы с Met Gala 2019
160
Новости
Больше новостей
Залиште відгук