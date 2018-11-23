Счастливые родители Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали сына Ивана: фото

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Юрий Горбурнов и Катя Осадчая
Юрий Горбурнов и Катя Осадчая / www.instagram.com/kosadcha

Ежегодно в мире 22 ноября отмечают семейный праздник – День сыновей или сына. В этот день поздравления принимают все сыны от родителей. Звездные украинские супруги – Юрий Горбунов и Катя Осадчая – также трогательно поздравило годовалого сына Ивана в социальных сетях.

Новые фото супругы опубликовали на своих страницах в Instagram.

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На первом снимке счастливый папаша Юрий Горбунов сидит с Иваном за рулем в машине.

"Все у кого есть сын или несколько, однозначно гордятся ими! С Днем сына, дорогие родители! Наш Иван уже помогает папе рулить", – подписал украинский актер.

юрій горбачов
Юрий Горбунов с сыном Иваном / Instagram @gorbunovyuriy

Катя Осадчая, которая является мамой двух сыновей, призналась, что не знает, как покупать куклы и плести косы.

Но я знаю все виды машинок и мальчишечью моде от 0 до 16. Ребята – мамины защитники, ребята – будущий мамин тыл! Поздравляю всех родителей сыновей с праздником! Пусть все мальчишки растут здоровыми и счастливыми. Наши Илья и Ивасик также передают всем поздравления,
– отметила телеведущая.

катя осадча
Катя Осадча с сыном Иваном / Instagram @kosadcha

Теги: Новости Украины LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные мамы Катя Осадчая
Источник: 24 канал
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