Счастливый папочка: Ким Кардашян растрогала сеть снимком Канье Уэста с дочерью

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Ким Кардашян и Канье Уэст
Ким Кардашян и Канье Уэст / www.instagram.com/kimkardashian

Звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашян показала трогательное фото поклонникам в социальных сетях со своим мужем, рэпером Канье Уэстом и 9-месячной дочерью Чикаго.

Ким опубликовала новое фото, на котором Канье Уэст нежно целует дочь, на своей странице в Instagram.

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В течение первых часов снимок набрал более 2 миллионов лайков и множество положительных комментариев, а также многие Интернет-юзеры отметили, что Чикаго очень похожа на Ким Кардашян.

"Очень милые", "Она выглядит как мама", – пишут пользователи в сети.


Канье Уэст с дочкой / Instagram / @kimkardashian

Напомним, ранее друзья Канье Уэста настойчиво просили его прекратить роман с Ким Кардашян из-за громкого секс-скандала, который охватил США в 2003 году: Рэй Джей опубликовал интимное видео с Ким. Ролик спровоцировал волну комментариев, которые едва не разрушили нынешние отношения актрисы. Однако советы близких не повлияли на решение артиста: в мае 2014 года он женился на Ким Кардашьян.

Чикаго Уэст появилась на свет 15 января. Ким и Канье также воспитывают 5-летнюю дочь Норт и 2-летнего сына Сэйнта.

Теги: LifeStyle Ким Кардашян Канье Вест Дети и несовершеннолетние Звездные мамы
Источник: 24 канал
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