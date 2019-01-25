"Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль

Сегодня, 25 января, свой день рождения празднует певица, тренер "Голоса страны", заслуженная и народная артистка Украины Тина Кароль (Татьяна Либерман). Поп-диве национальной эстрады и иконе стиля исполнилось 34 года.

По этому случаю LifeStyle 24 решил рассказать читателям, какими жизненными правилами ежедневно руководствуется именинница.

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1. Перфекционизм в профессии

Певческое ремесло для Тины Кароль является едва ли не самым важным смыслом ее жизни. Своей профессии она отдается полностью, успевает не только выпускать новые песни или выступать с сольными концертами, но и развивает до сих пор не известные таланты, как тренер проекта "Голос страны".

Это, как убеждает звезда, результат не только почти пятнадцати лет ее выступлений перед публикой, но и желание себя совершенствовать: "Я вижу, что выросла за то время, что пою на сцене. Могу взять ноту так, как хочу, чувствую масштаб звука... Вообще, музыка является важной для всех. А что могут артисты? Они вдохновляют и становятся примером, а еще никогда не сдаются".



Тина Кароль / M&M Photography / 24 канал

Одна из весомых наград певицы за последние годы – звание народной артистки Украины, которое ей присвоили 22 января 2017 года. В речи она в очередной раз подчеркнула главную свою задачу, как музыканта: "Это моя миссия – объединять страну, вдохновлять ее и беречь народные традиции. Я обещаю делать это с максимальной силой и любовью тем талантом, который мне подарил Бог".

2. Любовь всей жизни

Есть ли кто-то милый сердцу Тины Кароль сейчас, она не признается. Только Евгения Огира (возлюбленный артистки, с которым она тайно обвенчалась в 2008-м году, умер 28 апреля 2013-ого из-за рака желудка) исполнительница считает человеком, которому могла рассказывать и до сих пор рассказывает: "Мой муж... Я делюсь с ним всем тем, что у меня на душе. Он есть и будет моим главным учителем и самой заветной мечтой. Я даже слышу его", – признавалась в интервью "Viva!" певица.



Тіна Кароль / M&M Photography / 24 канал

А в тизере к фильму "Интонации" на вопрос об отношениях она ответила строками из стихотворения: "Мой челнок плывет, случайных пассажиров переправляя. Но счастья так и не нашла…"

3. Много усилий для замечательной фигуры

В тонусе Тина Кароль держит не только свой голос, но и тело. Дается это поп-диве украинской эстрады нелегко, ведь сама она признавалась, что склонна поправляться. Поэтому и приходится исполнительнице здорово есть и три-четыре раза в неделю тренироваться. "То, как я выгляжу, выражает мое внутреннее состояние. Поэтому достаточно времени уделяю силовым упражнениям. Еще занимаюсь бегом, теннисом, танцами, также плаваю в бассейне", – рассказывала журналу "Viva!" певица.



Тина Кароль / M&M Photography / 24 канал

Что касается питания, то Тина предпочитает экологически чистые продукты, на завтрак выбирает овсянку, а перекусывает фруктами или просто пьет воду.

4. Как воспитывает самого важного мужчину?

Десятилетний сын Вениамин сейчас является главным мужчиной в жизни Тины Кароль. После трагического события он стал для артистки стимулом жить и двигаться дальше. Видится с ним звездная мама нечасто, ведь тот учится в одной из частных школ Великобритании.

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Однако во время встреч всегда замечает, насколько он "вырастает": "Недавно Вениамин начал заниматься фехтованием. Это было его желание... смотрел Олимпиаду, болел за Украину и больше всего был удивлен именно нашими фехтовальщицами. Вот тогда и захотел посещать секцию. А так мой сын еще ходит на барабаны и пианино, играет в футбол и хоккей на траве", – хвастается успехами своего ребенка певица.



Тина Кароль / M&M Photography / 24 канал

В конце концов, результат знаний и достижений Вениамина – в способе воспитания Тины Кароль. "Каждую игрушку он заслужил. Для новой сын должен принести из школы награды, похвастаться мне чем-то еще. По моему мнению, если не заставлять, то и результата не будет", – делится она.