Сдерживая эмоции: Эштон Кутчер отреагировал на обвинения Деми Мур в групповом сексе

Голливудский киноактер Эштон Кутчер, который сейчас находится в счастливом браке с Милой Кунис, опубликовал короткое Twitter-сообщение о его отношении к обвинениям.

Американская актриса Деми Мур 24 сентября представила свою книгу мемуаров "Наизнанку" (Inside Out), где рассказала о трудном детстве и жизни с экс-мужем Эштоном Кутчером. Одной из скандальных деталей стало признание в групповом сексе, к которому ее склонил актер.

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Впоследствии Эштон, по словам Мур, дважды изменил ей с партнершей по сексуальным играм, назвав это "размыванием границ".

"Я хотела показать ему, какой классной и веселой я могу быть... В свое оправдание (об измене, – LifeStyle 24) Эштон сказал, что все это произошло потому, что мы привлекли постороннего человека в свои отношения, и это в определенной степени размыло границы", – вспоминала Деми Мур.

На это уже успел отреагировать сам Кутчер. Публикация появилась на его странице в твиттере сегодня, 25 сентября, и ее уже успели растиражировать сотни СМИ.

Я собирался нажать на кнопку сохранения на свой эмоциональный твит. Но потом посмотрел на моего сына, дочь, жену и удалил его,

– написал Кутчер, впоследствии добавив новый твит "Жизнь прекрасна".

I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, daughter, and wife and I deleted it. ️ — ashton kutcher (@aplusk) September 25, 2019

Добавим, что супруги состояли в браке 6 лет. За это время она потеряла ребенка на шестом месяце беременности, пережила тяжелую депрессию и стала зависимой от обезболивающих и алкоголя. В 2011 пара развелась, после чего Эштон Катчер сразу закрутил роман с Милой Кунис. Актриса была старше Кутчера на 15 лет.



Эштон Кутчер и Деми Мур / Variety