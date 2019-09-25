Сдерживая эмоции: Эштон Кутчер отреагировал на обвинения Деми Мур в групповом сексе
Голливудский киноактер Эштон Кутчер, который сейчас находится в счастливом браке с Милой Кунис, опубликовал короткое Twitter-сообщение о его отношении к обвинениям.
Американская актриса Деми Мур 24 сентября представила свою книгу мемуаров "Наизнанку" (Inside Out), где рассказала о трудном детстве и жизни с экс-мужем Эштоном Кутчером. Одной из скандальных деталей стало признание в групповом сексе, к которому ее склонил актер.
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Впоследствии Эштон, по словам Мур, дважды изменил ей с партнершей по сексуальным играм, назвав это "размыванием границ".
"Я хотела показать ему, какой классной и веселой я могу быть... В свое оправдание (об измене, – LifeStyle 24) Эштон сказал, что все это произошло потому, что мы привлекли постороннего человека в свои отношения, и это в определенной степени размыло границы", – вспоминала Деми Мур.
На это уже успел отреагировать сам Кутчер. Публикация появилась на его странице в твиттере сегодня, 25 сентября, и ее уже успели растиражировать сотни СМИ.
Я собирался нажать на кнопку сохранения на свой эмоциональный твит. Но потом посмотрел на моего сына, дочь, жену и удалил его,
– написал Кутчер, впоследствии добавив новый твит "Жизнь прекрасна".
Добавим, что супруги состояли в браке 6 лет. За это время она потеряла ребенка на шестом месяце беременности, пережила тяжелую депрессию и стала зависимой от обезболивающих и алкоголя. В 2011 пара развелась, после чего Эштон Катчер сразу закрутил роман с Милой Кунис. Актриса была старше Кутчера на 15 лет.
Эштон Кутчер и Деми Мур / Variety
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