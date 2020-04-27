Седой и в очках: Брэд Питт появился в образе врача и высмеял заявления Дональда Трампа

Голливудский актер в течение карантина продолжает съемки в комедийных роликах. Брэд Питт появился в новом выпуске шоу Saturday Night Live, в котором превратился во врача Энтони Фаучи. Именно он сейчас консультирует Дональда Трампа в вопросах коронавируса. Звезда высмеял заявления американского президента о пандемии.

Проблема вспышки смертельного коронавируса чрезвычайно остро стоит во всех странах мира. Однако, несмотря на большое количество инфицированных в США, правительство государства не прибегает к наиболее решительным мерам по преодолению недуга. Эту тему решил нарушить американский актер Брэд Питт в выпуске шоу Saturday Night Live.

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Голливудская звезда превратился во врача Энтони Фаучи, с которым консультируется Дональд Трамп относительно пандемии COVID-19. Медийный эксперт не боится доказывать главе государства собственное мнение, которое часто противоречит позиции президента. Брэд Питт с телеэкрана также решился подвергнуть критике высказывания Трампа.

Например, он вспомнил, как президент уверял, что вакцина от коронавируса появится относительно быстро. "Относительно быстро – интересная фраза. Относительно всей истории Земли, конечно, вакцина появится очень быстро. Но если ты скажешь другу: "Я скоро буду", а затем появишься через полтора года, то его бы это явно разозлило", – прокомментировал Брэд Питт.

Не обошел вниманием голливудский актер и абсурдное предположение Дональда Трампа о том, что COVID-19 можно лечить солнечным светом и дезинфицирующими средствами, такими как отбеливатель или изопропиловый спирт. Однако на эти заявления звезда не смог отреагировать словесно. Брэд Питт молча прикрыл глаза рукой, извинившись за такой поступок: "Я знаю, что не должен трогать лицо, но это выше моих сил".

Брэд Питт превратился во врача Энтони Фаучи: смотрите видео онлайн

Впоследствии актер снял седой парик и публично от своего имени выразил признательность не только терпеливому врачу Энтони Фаучи, но и всем работникам системы здравоохранения, которіе самоотверженно противостоят пандемии коронавируса.

Всего в мире подтверждено 2 954 106 случаев COVID-19. 205 398 человек умерли от коронавируса, 860 875 – выздоровели. Наибольшее количество инфицированных диагностировали в США – более 956 тысяч человек.



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