Сейчас я с ним не общаюсь, – Екатерина Кухар о скандале вокруг Полунина

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар считает скандального Сергея Полунина неординарной личностью и неординарным танцором. Также она заявила, что мы все несем ответственность за то, что мы делаем.

24 канал сообщал, что в конце ноября украинский танцор Сергей Полунин сделал татуировку с изображением хозяина Кремля Владимира Путина, а потом в своем Instagram выложил фотографию российского паспорта и заявил о поддержке политики президента РФ.

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Скандальную ситуацию прокомментировала прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, которая вместе с Полуниным в свое время посещала Министерство культуры Украины и имели запланированное совместное выступление в Киеве.

Мы знакомыми очень близко и мы должны были в октябре танцевать "Лисову писню", это было предложение Сергея танцевать на этой сцене. И, конечно, мне очень жаль, что все так произошло. Но он – взрослый человек, и я считаю, что мы все несем ответственность за то, что мы делаем, и прежде всего перед Богом. В балетном мире, конечно, Сергей – неординарная личность, неординарный танцор,

– отметила танцовщица в комментарии ведущей Екатерине Осадчей.

Также она объяснила, почему в октябре, даже несмотря на то, что для этого запланированного представления были распечатаны афиши, ее пришлось отменить.

"Спектакль отменили, потому что за месяц до него он поехал в Крым. И в газетах появилась информация и фотографии того, как Путин приветствовал Сергея в Крыму", – говорит балерина.



Сергей Поулунин (крайний справа) и Владимир Путин во время встречи в Крыму

В то же время Екатерина Кухар добавила, после поездки Полунина в Крым и после отмененного представления, она с ним больше не общалась.

Комментарий Екатерины Кухар относительно скандала с Сергеем Полуниным: смотрите с 2:28

Напомним, недавно Сергей Полунин заявил, что Россия и Украина всегда были и вскоре снова будут вместе.