Секция ритма: появился трейлер фильма с Блейк Лайвли и Джудом Лоу в главных ролях

В сети появился долгожданный трейлер фильма "Секция ритма", в котором главные роли сыграли голливудские актеры Блейк Лайвли и Джуд Лоу.

По сюжету картины, героиня Блейк Лайвли Стефани от одного из журналистов узнает, что авиакатастрофа, в которой погибла ее семья, была не случайной. После этого смыслом жизни Стефани становится месть. Вместе со звездой сериала "Сплетница" в ленте также снялся Джуд Лоу. Премьера запланирована на январь 2020 года.

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Режиссером фильма выступила Рид Морано, которая сняла три эпизода популярного сериала "Рассказ служанки". В основе сюжета – экранизация серии детективных романов Марка Борнелла о приключениях девушки Стефани Патрик.

Также в кадре Блейк Лайвли предстает в кардинально ином образе: на звезде короткий черный парик, а макияж помог женщине выглядеть очень уставшей, несчастной и жестокой.

Фильм "Секция ритма": смотрите трейлер