Секрет фирменной прически Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри сложили свои королевские полномочия и теперь имеют право не придерживаться строгих протоколов. Поклонники смогут больше узнать о жизни звездной пары. Например, личный стилист Меган Джордж Нортвуд уже успел рассказать о работе с ней и создании фирменной прически.

Меган Маркл в составе королевской семьи успела показать себя стильной, современной и привлекательной женщиной. Она очаровывала невероятно красивыми образами во время каждого светского выхода. Над ее нарядом, прической и макияжем работало много людей, в том числе и парикмахер Джордж Нортвуд, который в интервью британскому Vogue рассказал интересные детали работы с Меган.

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Джордж признался, что работать с Меган и Гарри в течение двух лет было для него большой честью и удовольствием. Он отметил, что супруги научили его тому, насколько важно разнообразие, равенство и крепкое психологическое здоровье.

Нортвуд рассказал, что нашел общий язык с Маркл уже во время первой встречи. Их знакомство состоялось в феврале 2018 года, накануне Дня святого Валентина. Тогда Меган сказала: "Я девушка из Калифорнии", а Джордж ответил ей: "Обожаю девушек из Калифорнии".

Также Нортвуд поделился секретом создания фирменной прически Меган Маркл – небрежного шиньона.

Эта укладка появилась из-за того, что мы хотели придерживаться королевского протокола, но в то же время сделать прическу современной. Она не должна была выглядеть формально. Я называл ее утонченным несовершенством,

– рассказал парикмахер.



Меган Маркл с фирменной прической / Фото: Getty Images

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