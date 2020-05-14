Секреты харизматичного Брэда Питта: как в 55 лет сохранить идеальную форму

На прошлой церемонии вручения Оскара Брэд Питт получил первую в карьере статуэтку за актерскую работу. Он победил в номинации лучший актер второго плана в картине Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Питт сыграл роль Клиффа Бута – дублера звездного актера Рика Далтона. Брэд сыграл настолько харизматично, что получил еще и "Золотой глобус" и награду от Гильдии киноактеров США.

На одном из награждений Питт пошутил, что ему было сложно перевоплотиться в парня, у которого были проблемы с женой и он умеет красиво снимать рубашку. О чем идет речь – читайте в материале 24 канала.

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Актер подразумевает определенную сцену, которую фаны и эксперты обсуждали чуть ли не с самой большой страстью. Говорили, что он снова в форме, "еще тот красавчик". Восторг публики вполне объясним. Суть не только в том, что на момент съемок "Однажды в Голливуде" Питту уже стукнуло 55 лет. Он еще и только выбрался из жизненного пике. Тяжелый развод с Анджелиной Джоли и, как результат, даже лечение от алкоголизма.

Как Брэд Питт вернул идеальную форму для киноленты

Подготовка к ленте стала спасением звезды от целой кучи проблем в личной жизни. Питт ушел в работу.

► Прежде всего, он кардинально изменил рацион.

Питт – опытный профессионал. За несколько десятилетий карьеры актер выучил свой организм. Поэтому он сам себе и диетолог, и фитнес-тренер. Тем более, Питт решил не изобретать велосипед. Он использовал классические, уже много раз доказанные философии питания.

Все просто: углеводы в первой половине дня. И не более 160 граммов за сутки.

Чтобы вернулись кубики пресса, как в картине "Бойцовский клуб", нужно много тренировок, а значит, дополнительная порция белков. Примерно 1,5 грамма на 1 килограмм массы. В случае Питта, который весит 80 килограммов, – это 120 граммов. Можно немного больше.



Брэд Питт / Фото live24

Протеин получал, в частности, из куриной грудки. И вообще мясо было основой рациона актера. Как и рыба, овощи и фрукты. Источником углеводов были, в основном, различные каши. Главное: сохранять баланс.

К слову. Всемирная организация здравоохранения рекомендует нам потреблять примерно 2 тысячи килокалорий в день. Этого достаточно, чтобы получить энергию и необходимые микро- и макроэлементы, если они, конечно, есть в той пищи, которую вы будете потреблять.

Это, конечно, очень базовая и обобщенная цифра тех калорий, которые нужны нашему организму для функционирования. То есть, при такой энергетической ценности пищи ваш вес не будет двигаться ни вверх, ни вниз. У кого-то она может быть 2 500, а у кого только 1 500. Впрочем, в любом случае все, что вы съедите, необходимо потратить на физические нагрузки, иначе – будете поправляться.

В идеале баланс тех калорий, что вы съели, минус те, которые потратили за день, должен быть немного ниже, чем ваша базовая цифра. И все. Улучшение здоровья и физической формы гарантировано. Брэд Питт не даст соврать.

►Питт занимался спортом

Утро Брэд Питт начинал не с завтрака, а с короткой пробежки. Он должен был сбросить балласт, лишний вес. В 55 лет сделать это не так уж и просто, потому актер старательно работал, чтобы регулярно поддерживать минусовый баланс калорий. В таких условиях каждый прием пищи был очень важным. Из-за стола следовало вставать, получив максимум пользы.

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Ну, и, конечно, алкоголь, пирожные, торты, газированные красочные напитки и фаст-фуд пришлось забыть.



Актер занимается спортом / Фото Люкс ФМ

Всю свою грандиозную карьеру Питт среди главных красавцев Голливуда. Роли у актера соответствующие: колоритные, харизматичные и крутые ребята. Поэтому спортивную форму Брэду не пришлось строить с нуля. Скорее он вернул то, что потерял в последнее время. Обнажать перед камерой звезде пришлось лишь торс, однако Питт тренировал все группы мышц.

► Внимательно следил за сахаром в рационе

Брэд Питт внимательно следил, чтобы не есть много сахара даже из фруктов. Это очень важно и не так просто, как может показаться на первый взгляд. Дневная норма для мужчин – примерно 36 граммов сахара в день, для женщин – 20 граммов. Отследить норму сложно, поскольку многие продукты содержат сахар. Даже фрукты.

Правда, во фруктах сахар связан с клетчаткой. Это очень важно, ведь кроме своих основных полезных свойств клетчатка еще и не позволяет сахару из фруктов мгновенно всасываться в организм.



Брэд Питт ограничил сахар в рационе / Фото Promum

А вот историю о том, что сахар из фруктов совсем не такой вредный, как тот, к которому привыкли мы с вами, еще никто не доказал. Белые кристаллы, которыми подслащивают чай или кофе, – это сахароза. Она состоит из глюкозы и фруктозы. Последняя, как раз и содержится во фруктах и еще, например, в меде. Ее избыток среди прочего тормозит работу мозга. Есть исследования, которые это подтверждают.

► Употреблял клетчатку

Именно поэтому смаковать фруктами вполне безопасно и даже полезно можно только благодаря магическому действию клетчатки. А вот для изготовления соков эту клетчатку удаляют. Сахар из них быстро впитается в организм человека, поэтому соки на самом деле не такие полезные, как любят утверждать их производители в рекламе. То же касается сладостей на основе фруктозы, которые сейчас часто подают как "здоровую" альтернативу традиционным вкусностям.

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В то же время смузи – хорошая альтернатива. Здесь клетчатка перемалывается, но не исчезает. Поэтому меньше пирожных, тортиков – больше свежих или мороженых фруктов и смузи.



Смузи – отличная альтернатива вкусностям / Фото lady.tochka.net

Актеру понадобилась только целеустремленность, дисциплина, комплексный подход и немного времени. Благодаря этому он вернулся в форму и блестяще сыграл роль дублера Клиффа Бута. Никаких дорогих продуктов или новых тренажеров для этого не требуется. Такое перевоплощение под силу не только звездам Голливуда, но и нам с вами.