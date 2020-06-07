Жители южных регионов Франции едят большое количество жирных блюд. И в то же время выглядят стройнее, чем жители северной части страны. Уровень сердечно-сосудистых и онкозаболеваний здесь удивительно низкий. Самый яркий звездный пример влияния средиземноморской диеты – Пенелопа Крус.

Эксперимент ученых

Такой парадокс поощрил ученых узнать, в чем же секрет Южной Франции. Результаты исследований помогли сформировать свой рацион огромному количеству звезд из разных сфер. О чем идет речь – читайте в материале 24 канала.

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Израильские ученые организовали эксперимент. Одна половина участников употребляла низкокалорийную еду. Другие – позволяли себе белый хлеб, орехи, жирную рыбу. То есть питались, как на Юге Франции, а еще в Испании или Греции. Оказалось, что именно так называемая средиземноморская диета лучше способствует похудению.

Секрет Пенелопы Крус – бессознательная диета

Самый яркий звездный пример – роскошная Пенелопа Крус. Испанская актриса всю жизнь выглядит просто идеально. Секрет звезды – в питании.



Успешная актриса – Пенелопа Крус / Фото GettyImages

Она выросла неподалеку от Мадрида и с детства привыкла к традиционным испанским блюдам. Поэтому ее средиземноморская диета сначала была бессознательной. Впоследствии, став профессиональной актрисой, Пенелопа лишь немного дополнила собственный рацион.

Как ни странно, стройной красавице по вкусу немало калорийных блюд. Любимым блюдом Пенелопы является свежий соленый хлеб. Привычные для всех нас макароны, картошка и рис – тоже регулярно попадают на тарелку Крус. Кроме этого, актриса питается классическими для средиземноморского региона блюдами.



Актриса питается средиземноморскими блюдами / Фото Unsplash

Обычно день начинается со свежих фруктов, часто в виде салата. Далее эстафету принимают овощи, можно с мясом. На перекус – орехи. Красочное красивое меню звезды не только глаз радует, но и содержит необходимые полезные микроэлементы.

Альтернатива диете Крус

Чтобы использовать рецепт здоровья Пенелопы, нам не обязательно паковать чемоданы на берега Средиземного моря. Все довольно просто: живем активно, много двигаемся. Основой рациона должны быть овощи и фрукты, белое мясо, а не фаст-фуд. Еще желательно углеводы брать из каш. Следим за балансом калорий – и будем здоровы.

Вот с чем в Украине значительно сложнее, чем на Юге Франции или в Испании – так это с морепродуктами. Их в рационе Пенелопы Крус много, а вот в Украине всевозможные мидии или кальмары стоят дорого. Поэтому, в качестве альтернативы можно попробовать банальную сельдь.



Альтернатива морепродуктам – сельдь / Фото Unsplash

Это удивительно полезный продукт, если не очень соленый. В нем много ненасыщенных жирных кислот Omega 3. Они чрезвычайно важны для организма. В частности, эти кислоты существенно улучшают работу мозга и сердца. Omega 3 сейчас нередко даже принимают в капсулах. Доказано, что это способствует здоровью человека. Поэтому по пользе сельдь ничем не проигрывает мидиям и кальмарам.

Увлечение Пенелопы

Здоровое и разнообразное меню Крус позволяет ей особо и не мучить себя диетами. Более того, звезда даже несколько раз в месяц забегает в фаст-фуды. Обычно, за картошкой фри и гамбургером, и имеет полное право – Пенелопа очень любит балет и различные танцы. Движется испанская красавица действительно чрезвычайно грациозно.



Пенелопа Крус любит балет / Фото Viator

Ведь на паркете вы особо не наберете лишнюю мышечную массу, но оставить достаточно энергии, чтобы сбросить вес, тонизировать свои мышцы – возможно. Тем более, балет – самый тяжелый вид танцев.

Справка. По подсчетам Гарвардской медицинской школы, за час занятия балетом можно потратить до 450 килокалорий. Это даже больше, чем во время занятия аэробикой.

Танцы для Крус – просто джекпот. Любимое хобби, которое еще и пользу приносит. Постоянно танцуя, актриса сжигает много калорий. Поэтому наткнуться на нее в тренажерном зале – непросто. Туда она приходит разве что для дополнительной подготовки к роли.