Секреты аварии на ЧАЭС и ложь КГБ: о чем рассказывает трейлер фильма "Артефакт Чернобыля"

На 34-ю годовщину аварии на ЧАЭС презентован трейлер украинского документального фильма "Артефакт Чернобыля".

Это фильм о расследовании Чернобыльской катастрофы (на основе недавно рассекреченных архивов КГБ СССР) и о последствиях катастрофы для Украины и всего мира, которые мы ощущаем сейчас, сообщает 24 канал. Украинский художник, продюсер и режиссер ленты Валерий Коршунов переосмысливает ее путем создания прогрессивных артпроектов и социальных мероприятий, поражающих мир.

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Съемки фильма проходили в Украине и в США на фестивале Burning Man, саундтрек к ленте написан при участии известного битбоксера Dub FX и номинанта на Грэмми, участника группы Telepopmusik.

"Артефакт Чернобыля": официальный трейлер фильма

Во время проекта "Артефакт" создан мурал на ЧАЭС, установлен рекорд Украины по самой большой диджитал-скульптуре "Чернобыльское Сияние" и проведено сертифицированное социальное исследование "Что украинцы знают о Чернобыльской аварии?"

Основные впечатляющие результаты исследования:

60% – не знают дату аварии на ЧАЭС

92% – не знают норм радиации сегодня

47% – до сих пор верят советским фейкам о Чернобыле



Рекордная диджитал-скульптура "Чернобыльское Сияние"

Валерий Коршунов, автор фильма "Артефакт Чернобыля":

– Несколько лет я занимаюсь проблемой замалчивания информации о Чернобыльской катастрофе, каждый раз, когда говорю, что никто ничего не знает, многие не верят. Как это украинцы не знают о Чернобыле? Однако давно не было исследований на эту тему. Что мы знаем о Чернобыле? Аудита финансов, которые Украина потратила на него за 34 года, до сих пор нет. Не ведется Государственный Реестр со списком ликвидаторов и пострадавших, мы не считаем их, не следим, льготы и пенсии не платим.



Валерий Коршунов во время съемок

Мне стыдно, а вам? Замалчивание начала эпидемии коронавируса Китаем, фейки против Украины за время гибридной войны с Россией, Чернобыль 1986-го... Мы на передовой информационных катастроф. Стоит ли об этом забывать? Не бессмысленно и беззаботно ли это?

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Во время пожара в Чернобыле я стал главой Волонтерского Штаба при Общественном Совете ДАЗВ на границе с Зоной отчуждения. Передавали помощь на передовую пожарным и лесникам. Каждый второй вопрос у людей был о радиации. Там же горит Рыжий лес, есть хранилище ядерных отходов, а ЧАЭС сгорит? А радиация на Киев пошла? Давайте подумаем: что нам сделать с этим. Мы снимали фильм почти год. Больше 100 интервью, 3 континента, 8 стран... Куча историй, которые не уместятся в одно кино так точно.



Валерий Коршунов дает интервью

Кто такой Валерий Коршунов? Художник, автор мурала на ЧАЭС и основатель международного социально-культурного проекта "Артефакт" по переосмыслению Чернобыля современными видами искусства, который является самым известным украинским культурным проектом Чернобыля в Украине и мире. Проект рассматривает катастрофу на ЧАЭС как пример крупнейшей информационной катастрофы, в последствиях которой мы живем сегодня.