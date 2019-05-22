"Секреты домашних животных-2": вышел финальный трейлер долгожданного мультфильма

Уже 30 мая 2019 года в Украине состоится долгожданная премьера мультфильма "Секреты домашних животных-2" (The Secret Life of Pets 2). Перед презентацией авторы решили подогреть интерес киноманов к новинке, опубликовав финальный трейлер.

Как и в предыдущей части, которая вышла на телеэкраны в 2016 году, в центре мультфильма – история домашних животных, которых объединяет дружба. Собака Макс и другие домашние любимцы ежедневно ждут хозяев с работы и учебы. В это время они развлекаются, общаются и ходят друг к другу в гости.

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Знаменитые домашние любимцы возвращаются! Мы и не подозреваем, сколько всего они успевают, когда нас нет рядом. Известные герои и новые "темные лошадки", еще больше головокружительных приключений и много пушистых секретов в комедии для всей семьи,

– говорится в анонсе.

Известно, что режиссером мультфильма "Секреты домашних животных-2" стал Крис Рено. Звезда Голливуда уже имеет опыт в создании подобных кинолент, ведь именно ему доверили воплотить сюжет двух частей "Гадкий я" и "Гринч". А вот над сценарием забавного мультфильма работал Брайан Линч.

Перед ожидаемой премьерой авторы "Секретов домашних животных-2" опубликовали финальный трейлер. Согласно ролику, зрителей ждет немало забавных ситуаций, в которые попадут главные герои, и неожиданных перевоплощений. В частности, кролик Снежок примеряет костюм супергероя.

Смотрите трейлер к мультфильму "Секреты домашних животных-2": видео